BUSAT’ta Yurdakoş dönemi

Bursa Sağlık Turizm Derneği’nin (BUSAT) başkanlığına Dr. Metin Yurdakoş getirildi.

BUSAT’ın 4. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Dr. Serbülent Orhaner’in aday olmadığı genel kurulda Yurdakoş, tek liste ile seçime girdi. Yapılan kongrenin sonunda Yurdakoş, başkan seçildi. Yurdakoş, “Bursa, sağlık turizmi için her türlü alt yapıya sahip. Doğası, denizi, termal tesisleri, sağlık tesisleri ile en modern ameliyatlar Bursa’da yapılıyor. Tarihimizden gelen kaplıca sularımız Almanya’nın yüzde 1’i kadar sağlık turizminde kullanılamamakta. Bu eksikliklerin giderilmesi lazım. Önümüzdeki dönemlerde bunlar güzel hale gelecektir” dedi.

Önceki başkan Dr. Serbülent Orhaner ise, “Sağlık turizminin önemli dallarından bir tanesi termal sağlık. Çok zengin kaynaklara sahip. Bu kaynaklar, etkin bir şekilde kullanıma sunulmuş değil. Bursa’da sağlık turizmini gerçekleştirebilecek kurumlar var” diye konuştu.

AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin ise, “BUSAT, Türkiye’de ilk kurulan sağlık turizmi derneklerinden bir tanesi. Dünyada ticari hacme sahip olan bir ekonomik alanda, Bursa ve Türkiye’nin hak ettiğini alabilmesi için bir grup gönüllü arkadaşımızla girmiştik. Sağlık turizmi, 2023 hedeflerimiz ile alakalı önemli yere sahip” şeklinde konuştu.