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Burundi'nin eski başkentinde yeni cami ve kilise açılması yasaklandı

18 Nisan 2019 Perşembe 19:07
Burundi'nin eski başkentinde yeni cami ve kilise açılması yasaklandı

DAKAR (AA) - Burundi'de hükümet, ülkenin en büyük kenti ve eski başkent olan Bujumbura'da yeni ibadethane açılmasını yasakladı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bujumbura'da bugünden itibaren cami ve kilise açılamayacağı belirtildi.

Açıklamada, yeni ibadethane açmak isteyen dini kuruluşların şehir dışında, taşradaki yerleşim beldelerini tercih edebileceği ifade edildi.

Din adamları ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Yaklaşık 2 milyon insanın yaşadığı Bujumbura'da son zamanlarda Protestan kiliselerinin sayısı hızla artıyor.

Burundi'de nüfusun yüzde 80'ini Hristiyanlar, yüzde 10'unu ise Müslümanlar oluşturuyor.

Yılbaşında yapılan değişiklikle ülkenin siyasi başkenti Gitega olmuştu.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 19:07
  1. Burundi
  2. cami ve kilise
  3. eski başkent Bujumbura

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