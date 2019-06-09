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Burundi'de Fransız medyası karşıtı protesto

09 Haziran 2019 Pazar 03:35
Burundi'de Fransız medyası karşıtı protesto

ABUJA (AA) - Burundi'de Fransız medyasının ülke hakkında yalan haber yaydığı iddiasıyla protesto gösterisi düzenlendi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, başkent Bujumbura ve bazı şehirlerde bir araya gelen ve Fransız medyasının yanlış haber aktardığını öne süren binlerce kişi, protesto için ana yolları kapatarak yürüyüş düzenledi.

"Burundi hakkında yalan haberler yayınlayan ve 2015'te darbe girişimde bulanan hainleri destekleyen medya istemiyoruz" ve "Burundili kadınlar, ülke hakkında yalan haberi yayınlayan Fransız medyasına karşı çıkıyoruz" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, hükümetin bu medyanın ülkede yayın yapmasının yasaklanması çağrısında bulundu.

Ulusal İletişim Konseyi (CNC) Başkanı Nestor Bankumukunzi, yaptığı açıklamada, Fransız medyasının 2015 yılından beri sürgündeki aktivist Marguerite Barankitse ile geçen hafta yaptığı röportajın protestolara yol açtığını belirterek "Sürgündeki Barankitse verdiği röportajda ülke hakkında yalan bilgiler verdi ve devlet başkanını da kötüledi." dedi.

Protesto liderlerden Hamza Venant Burikukiye ise "Batılı medya, özellikle Fransız medya, Burundi ile ilgili yaptığı haberlerde ülkeyi kötülemeyi amaçlıyor." ifadelerini kullandı.

CNC, geçen sene Amerika'nın Sesi Radyosu (VOA) ile BBC'ye, ülke hakkında yaptıkları haberler nedeniyle 6 ay yayın yasağı koymuştu.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 03:35
  1. Burundi
  2. Fransız medya
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