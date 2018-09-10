Burundi Genelkurmay Başkanı Prime Nıyongabo, Genelkurmay Başkanı Güler’i ziyaret etti

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu ziyaret esnasında; Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Burundi Cumhuriyeti Hükümeti arasında Askeri Çerçeve Anlaşması, Burundi Cumhuriyeti Hükümeti adına, Burundi Genelkurmay Başkanı Korgeneral Prime Nıyongabo ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler tarafından imzalandı.