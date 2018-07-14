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Burunda polip oluşumu riskine dikkat!

Burun polipleri burun içinde oluşan yumuşak yapıda dokulardır. Burunda oluşan polipler burunda tıkanma ve daha farklı sorunlara neden olabilir.

14 Temmuz 2018 Cumartesi 19:29
Burunda polip oluşumu riskine dikkat!

Burunda polip, burunda oluşan polipler burunda tıkanma ve daha farklı sorunlara neden olabilir. Burun polipleri için uygulanan tedavi genellikle steroidli damlalardır. Storoidli damlaların amacı burun poliplerini ufaltmaktır. Bazı vakalarda poliplerin cerrahi ile alınması uygun görülebilir.

Burun polipleri burun içinde oluşan yumuşak yapıda dokulardır. Gri, sarı ve bazen pembe renkte gelişebilir. Kanser riski taşımazlar ve 100'de 1 kişide burun polipleri görülebilir.Burun polipleri kadınlara nazaran erkeklerde özellikle 40 yaş üzerinde görülür. Oluşan poliplerin boyutu farklılık gösterebilir.

BURUN POLİPLERİ NEDEN OLUR?

Mukozanın çok fazla büyümesi ve burun içinde oluşan kronik enflamasyon burun poliplerine neden olan faktörlerdir. Bu faktörler başlangıçta ufak poliplerin oluşmasına sebebbiyet vererek oluşan polipler zamanla büyür. Oluşan polipler burnun her iki tarafında da görülebilir, burunda inflamasyonun nedeni genellikle bilinmez. Ancak astım ve bazı rahatsızlıklar enflamasyona nede olarak poliplerin oluşumunu tetikleyebilir.

BURUN POLİPLERİNİN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Burun poliplerinde en sık rastlanılan belirtilerden biri burunda tıkanıklık ve dolgunluk hissidir. Burun polipleri gelişip büyüdüğünde nefes alıp vermede güçlük yaşanabilir. Çoğu hasta ağız yolu ile nefes almaya çalışır. Bu sorun geceleri daha da artar ve uyku kalitesini büyük oranda düşürür.

Burunda oluşan saydam akıntı

Geniz akıntısı

Koku ve tat alma duyusunda kayıp

Burun tıkanıklığı

Ses tonunun değişmesi

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Steroid İçeren Damlalar: Burunda oluşan enflamasyona karşı büyük oranda çözüm olur.

Etkisi 3-4 gün içinde başlayarak birkaç hafta içinde polipler küçülmeye başlar. Damlalardan en etkili sonucu almak için damlaların doktorun önerdiği şekilde ve dozda kullanılması gerekir.

Steroid Tabletler: Hastanın genel sağlık durumu göz önünde bulundurularak, burunda oluşan enflamasyonun durdurulmasını hedefleyen tedavi kürüdür. Çoğu hastada uygulanan tedavi başarılı olur.

Cerrahi: Burunda oluşan polipler hem büyük hem de yayılmış vaziyette, uygulanan damla ve tabletlerden sonuç alınamamışsa hastaya cerrahi uygulanabilir. Cerrahi lokal ya da genel anestezi yardımı ile yapılır. Polip gelişen hastalarda polipler tekrarladıkça hayatları boyunca bir ya da birden fazla ameliyat olabilirler. Burun polipleri çok ciddi bir rahatsızlık olmasa da polipler alınınca hastada büyük ölçüde rahatlama meydana gelir.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2018 Cumartesi 19:29
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  2. polip
  3. KBB Hastalıkları

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