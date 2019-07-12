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Burunda çıkan sivilceler kalp ve damar hastalıkların bir belirtisi!

Sivilceler ciltte çıkan bölgeye göre sinyal verirler. Bunlardan en önemli olanı ise burunda çıkan sivilcelerdir.

12 Temmuz 2019 Cuma 12:24
Burunda çıkan sivilceler kalp ve damar hastalıkların bir belirtisi!

Vücuttaki fazla yağ sebebiyle sebum oluşumunun tetiklenmesi ve derideki atık hücrelerin birleşmesi, sivilce oluşumuna sebebiyet verir. Bu sebum aynı zamanda, siyah noktaların oluşumunu da etkiler. Kan içerisindeki iltihaplanma ve mikropların da sonucu sivilceler olabilir.

Burun ve dudak üzerinde çıkan sivilceler; kan dolaşımından ve hazımsızlıktan kaynaklanır. Sürekli olarak burun üzerinde sivilce çıkması, damarlarda ve dolaşımda sorun olduğunun sinyallerini verir. Dolayısıyla kalp, dalak, tansiyon veya akciğer hastalıkları da beraberinde gelir. 

Burnun yanı sıra yanakta çıkan sivilceler de birbiriyle bağıntılıdır. Solunum yollarıyla ilgili olan yanak sivilcelerine de dikkat edilmelidir.

Eğer sık sık bu sivilcelerle karşılaşıyorsanız, en kısa sürede bir doktora başvurmalı ve sorununuzun olup olmadığını öğrenmelisiniz. Özellikle de deri altında çıkan ve acı veren sivilcelere dikkat edilmesi gerekir.

Baharatlı, yağlı, tuzlu yiyecekleri azaltıp, düzenli temizliği elden bırakmayın. Yeşil yapraklı sebzeler, probiyotikler ve yeşil çay içmeyi alışkanlık haline getirmelisiniz.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 12:24
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