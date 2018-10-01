Burun tıkanıklığı nedenleri nelerdir?

KBB Uzmanı Doç. Dr. Murat Topdağ, bu nedenle burun tıkanıklığında kalıcı çözümün şart olduğuna dikkat çekerek, “Burun tıkanıklığı bir hastalık değil, bir belirtidir. Önemli olan nokta, bu yakınmaya neden olan sebebi ortaya çıkarmak. Çünkü doğru ve başarılı bir tedavinin en önemli yolu, doğru tanı konulmasından geçiyor” diyor.



Doç. Topdağ'a göre, burun tıkanıklığının en önemli nedenleri:





1-Burunda kemik ya da kıkırdak eğriliği:

Kemik ve kıkırdak eğriliği, erişkinlerde burun tıkanıklığında yapısal faktörlerin en sık nedenidir. Genellikle geçilen herhangi bir kazadan kaynaklanır. Yenidoğan bebeklerde, burun da doğum sırasında zarar görebilir. Burun deformiteleri ve septum sapmaları yaygındır. Bu nefes almayı zorlaştırırsa, cerrahi olarak tedavi edilebilir.

2-Burun eti:

Burnumuzda "konka" denen et var. Bu etlerin görevi, eğer soğuksa, havayı nemli olarak kurutmak için, eğer sıcaksa, nemi kurutmaktır. Bazen burunların normal işleyişine göre bazen büyür ve bazen küçülürler. Burun tıkanıklığının büyümesi genellikle alerjik veya inflamatuar durumlardan kaynaklanır.



Topdağ, burun eti tıkanmalarda, konkaların küçültülmesi için ilaçlanma uygulandığını belirterek, “Alerjiye bağlı konka büyümelerinde alerjinin tedavisi konabilmesini sağlar. İlaç ihtiyacının yeterli olması gerekmektedir.

3-Enfeksiyon:

Soğuk algınlığı virüslerinin neden olduğu bir hastalıktır. Soğuk algınlığında nazal mukoza zarları ödenir ve sıvı sekresyonu artar. Virüs enfeksiyonları sırasında burun ve sinüslerin bakteriyel enfeksiyonlara direnci azalır. Burun akıntısı sarı veya yeşili net bir görünümden alırsa, bu bakteriyel bir enfeksiyonu gösterir ve doktora danışılmalıdır.Kronik sinüs enfeksiyonlarında ağrı gelişmeyebilir. Ancak burun tıkanıklığı ve burun akıntısı devam etmektedir. Bazı hastalar sinüslerden polipler denilen yapılar geliştirir. Hastalık alt solunum yollarına yayılabilir, kronik öksürük, bronşit ve astıma neden olabilir. Akut sinüzit genellikle antibiyotik tedavisine yanıt verir ve kronik sinüzitte ise çoğunlukla cerrahi tedavi uygulanır.





4-Alerjik rinit:

Kronik sinüs enfeksiyonlarında ağrı gelişmeyebilir. Ancak burun tıkanıklığı ve burun akıntısı devam eder. Bazı hastalar sinüslerden polipler denilen yapılar geliştirir. Hastalık alt solunum yollarına yayılabilir, kronik öksürük, bronşit ve astıma neden olabilir. Akut sinüzit genellikle antibiyotik tedavisine yanıt verir ve kronik sinüzitte genellikle cerrahi tedavi uygulanır.



5-Vazomotor rinit:

Burunda kan damarlarına bağlı burun tıkanıklığı. Alerjiler, enfeksiyonlar ve ilgili nedenler burun damarlarının ve vazomotor rinitin genişlemesine yol açabilir. Diğer nedenler arasında stres, tiroid fonksiyonunun yetersizliği, hamilelik, belirli tansiyon ilaçları, kontraseptif haplar ve belirli nazal damlaların aşırı ve uzun süreli kullanımı yer alır. Tıbbi tedavinin gerçekleştirilemediği durumlarda cerrahi seçenekler düşünülebilir.



6-Tümörler:

Burun tümörleri, acil tedavi uygulanmalı ve ciddi burun tıkanıklığı durumu yaratır. Enfeksiyon ya da travma öyküsü olmayan, özellikle tek taraflı burun tıkanıklığı ve tek taraflı tekrarlayan burun kanaması vakalarında ortaya çıkan nazal konjesyon vakalarında hemen bir doktora danışmak çok önemlidir.



7-Çocuklarda en sık görülen nedeni, geniz eti:

Hemen hemen tüm çocukluk çağı burun tıkanıklığı, aynı zamanda edil burun eti Çocuk olarak da adlandırılan adenoid dokuların büyümesinden kaynaklanır. Karaciğer dokusu, her çocukta normal olarak bulunan, yaklaşık 2 yaşlarında büyümeye başlayan ve 7-8 yaşından sonra küçülme sürecine giren ve 12-14 yaşlarında kaybolan lenfoid bir yapıdır. Büyük ovaları olan çocuklar gece yüksek sesle nefes alır ve hatta horlarlar. Ayrıca, bu çocuklar sürekli olarak ağızlarından nefes almak zorunda kalıyorlar. Burun tıkanıklığı sorunu olan çocuklarda yüz kemiklerinde bozulma, sık üst solunum yolu enfeksiyonu ve orta kulak iltihabı gelişebilir. Eğer bu problemler yıl içinde çok sık görülürse ve kronikleşirse nefrektominin alınması gerekebilir.



