Burun şişmesine dikkat!

BURUN ŞİŞMESİ NEDENLERİ NELERDİR?

BURNUN DARBE ALMASI

Burun şişmesinin en yaygın görülen sebebidir. Düşerek burnun bir yere çarpılması ya da burna alınan bir darbeden dolayı yaşanan travma sonucu burunda şişme ve ağrı oluşur. Burnun eğri olması, buru kemiğinde çatlak veya kırık anlamına gelebilir. Burnun etrafında morarma ve kanama da olmaktadır. Kimileri nefes alıp vermede güçlük de yaşayabilir. Bütün bu belirtiler, acilen tıbbi yardım alınması anlamına gelmektedir.

ENFEKSİYON GELİŞMESİ

Burun şişmesinin diğer bir nedeni de burunda gelişen iç ya da dış bölgesel enfeksiyonlardır. Bu enfeksiyonlar, sert ve kızıl bir görüntüyle başlayıp daha çok ağrı ve kızarıklık yapana dek büyür ve neticesinde de iltihap oluşabilir. İltihap burnun iç kısmında ise, koparılan bir burun kılından dolayı olabileceği gibi, devamlı burnu karıştırmak ve mukoza lezyonuyla neticelenen sümkürme olabilmektedir. Lezyondan sızan stafilokok gibi bakteriler vücudun savunma sistemini kırmakta ve enfeksiyona neden olmaktadır. Burnun derisinde de buna benzer bir durum olabilir. Fazlalık stafilokok bakterisi gözenekleri tıkayabilmekte ve enfeksiyona neden olabilmektedir.

SİNÜZİT

En yaygın burun şişmesi nedenlerinden biri de sinüzittir. Sinüzit, alerjik veya enfeksiyon kaynaklı olabilmektedir. İltihaplanma sonucu sinüs mukozası şişmekte, burun tıkanıklığına ve çok miktarda mukus üretimine neden olmaktadır. Burun çekmenin ve baş ağrısının temel sebebi de budur. Kullanılan antibiyotikler, burun dekonjestanları ve ağrı kesici ilaçlar belirtilerin hafiflemesini sağlamaktadır.

ALERJİK RİNİT

Nefes almayla beraber çekilen toz, sigara dumanı, polen, bakteri ve diğer kirler alerjik rinite sebebiyet verebilmektedir. Bu da burnun içindeki mukoza tabakasında şişmeye neden olur. Alerjik rinit nedeniyle sürekli hapşırma, burun akıntısı ve baş ağrısı yaşanabilmektedir. Burnun şişmesine neden olur, burun tıkanır, kızarır ve ağrı olur. Sürekli sümkürme yaparsanız belirtiler de artış gösterir. Alerjik burun iltihabı ve alerjik sinüzitin tedavisinde dekonjestanlar, antihistaminler ve ağrı kesici ilaçlar kullanılmaktadır.

BURUN POLİPİ

Burun polipleri de burun şişmesine neden olamaktadır. Burun polipleri, burnun iç kısmında alerjik uyaranlarla ilişkili faydalı ve damlacık biçiminde parçalara verilen isimdir. Aşırı şekilde büyümeleri burun yolunun tıkanmasına neden olabileceği gibi, mukus üretimini ve toplanmasın arttırabilmekte, yüz ağrısı ve sinüzitle beraber başka belirtiler de ortaya çıkarabilmektedir. Poliplerin büyümesi sürerse, kemiklere baskı yapar ve burnun ya da yüzün şeklini değiştirebilir.

YABANCI NESNELER

Genellikle küçük çocukların, kimi zaman daha büyük çocukların ve bazen de yetişkin kişilerin burunlarına yabancı maddeler sıkışabilmektedir. Bu, burun etinde hassasiyet meydana getirerek şişmeye de yol açmaktadır. Küçük çaptaki boncuk veya küçük oyuncak gibi nesneler fark edilmezse mukoza tabakasını yırtabilir. Sonuç olarak enfeksiyon meydana getirerek burundan sarı-yeşil renkte ağır kokulu sıvı gelmesine sebebiyet verir. Nesnenin çıkarılması amacıyla tıbbi müdahale gerekebilir.

BURUN ŞİŞMESİNİN TEDAVİSİ

Burun şişmesine yol açan etkenin belirlenmesi tedavideki ilk aşamadır. Enfeksiyon kaynaklı bir burun şişmesi söz konusuysa, antibiyotik alınmalıdır. Bazen kırık burun kemiğinin düzeltilmesi, poliplerin çıkarılması veya apse veya iltihabın boşaltılması şeklinde cerrahi gerektirebilir.

BURNU FAZLA ZEDELEMEYİN

Öncelikle burnun içini bir cisim ya da parmakla karıştırmamalısınız. Bu, enfeksiyona yol açabileceği gibi kanamaya da sebebiyet verebilir. Sümkürme işlemini şiddetlice yapmayın. Burnunuza yabancı nesneler sokmayın.

BUZ TEDAVİSİ UYGULAYIN

Burun şişkinliğini hafifletmek ve acıyı dindirmek amacıyla, bir poşet ya da havlunun içine buz koyup burna soğuk uygulama yapabilirsiniz. Her gün 3 defa 15-20 dakika süreyle bunu uygulayabilirsiniz.

BURUN SPREYLERİ KULLANIN

Alerjen veya sinüzit nedeniyle burun tıkanıklığını varsa burun spreyleri, burun dekonjestanları ve alerji ilaçları kullanabilirsiniz. Bunları üç gün süreyle kullandığınızda hala burun şişmesi hafiflemezse doktora görünün.

BAŞINIZI YÜKSEKTE TUTUN

Uzanırken veya yatarken başınızı vücudunuzdan yüksekte tutabilirsiniz. Bunu yaptığınızda mukus üretimi azalır ve rahat bir nefes alabilirsiniz.