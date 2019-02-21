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Burun estetiği için Bursa’dan Gaziantep’e geldi

Bursa’da yaşayan 22 yaşındaki Ayşegül Uzak, burun estetiği ameliyatı için Özel Gaziantep Anka Hastanesi’ni tercih etti.

21 Şubat 2019 Perşembe 10:06
Burun estetiği için Bursa’dan Gaziantep’e geldi

Bursa’da yaşayan 22 yaşındaki Ayşegül Uzak, burun estetiği ameliyatı için Özel Gaziantep Anka Hastanesi’ni tercih etti.


Bursa’da yaşayan 22 yaşındaki Ayşegül Uzak, burun estetiği olmak için uzun süre araştırma yaptı. Özel Gaziantep Anka Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kerim Ünal’ın Estetik ve Plastik Cerrahi alanında yaptığı başarılı operasyonları takip eden Uzak, Gaziantep’ geldi.



Op. Dr. Ünal ile görüşen genç kız, havaalanında Özel Gaziantep Anka Hastanesi yetkilileri tarafından karşılanarak hastaneye transferi sağlandı. Özel Gaziantep Anka Hastanesi’ne gelen Uzak, Op. Dr. Ünal tarafından muayene edildi. Gerekli tetkik ve tahliller yapıldıktan sonra da operasyon gerçekleştirildi.


Başarılı geçen operasyonun ardından hem daha rahat nefes alan hem de istediği gibi bir görüntüye kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Uzak, “Burnumda ağrı ve morluk olmadı. Bu kadar kolay olacağını tahmin etmiyordum. Op. Dr. Kerim Ünal’a hem bu başarılı operasyon hem de ilgisinden dolayı teşekkür ederim” dedi.



Rinoplasti ameliyatının son yıllarda en fazla tercih edilen estetik ameliyatlar arasında ilk sıralarda yer aldığına dikkat çeken Özel Gaziantep Anka Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kerim Ünal ise, burun estetiği (rinoplasti) ameliyatlarının burnun şekil bozukluklarını düzeltmenin yanı sıra burun içinde nefes almaya engel olan eğiklikler, burun eti büyümeleri gibi problemleri de ortadan kaldırdığını dile getirdi.


Ünal, "Yurt dışı ve şehir dışından Anka Hastanesi’ne gelen çok sayıda hasta var. Bu hastalarımız sosyal medya veya telefon aracılığıyla bizimle iletişime geçiyorlar. Bize fotoğraflarını gönderiyorlar. Önce fotoğraflar üzerinden analiz ve ön görüşme yapıyoruz. Hastamız randevu alıp hastanemize geldiğinde ise gerekli tetkikleri yapıyoruz. Bir sakınca olmadığı takdirde operasyonu gerçekleştiriyoruz. Ameliyat olmak isteyen hastalarımıza öncelikle nasıl bir burun şekli istediğini soruyoruz. Daha sonra hem kendi istekleri hem de yüz hatlarına göre burun estetiğine operasyonuna karar veriyoruz” ifadelerini kullandı.



Burun ameliyatlarının dikkat gerektirdiğini ve böyle yapılmaması durumunda burun düşmesi olayının da yaşanabileceğini açıklayan Ünal, "Estetik burun ameliyatındaki amaç, kişinin yüzüyle uyumlu ve orantılı doğal ve güzel görünen, rahat nefes alabilen bir burun elde etmektir. Yani rinoplasti ile hem estetik hem de nefes problemleri giderilebilmektedir. Rinoplasti üst düzey teknikleri bilen estetik cerrahlar tarafından yapıldığı taktirde hasta için yüz güldürücü sonuç doğurmaktadır. Rinoplasti isteğiyle doktora başvuran hastaların büyük bir kısmı, burunlarında düşme riskinden korkuyor. Burnun mevcut yapıları var. Bu yapılar yeteri kadar korunmadığı, çok agresif işlemler yapıldığı takdirde burun düşmesi kaçınılmaz. Hekim başarısı, cerrahi teknik, ameliyat sonrası bakımı hepsi burun düşmesini etkileyebilir" diye konuştu.


Bursa’dan Gaziantep’e gelen Uzak’ı havaalanında karşılayarak hastaneye transferini sağlayan Anka Hastanesi, operasyondan bir gün sonra taburcu olan genç kızı yine havaalanına kadar yolcu etti.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 10:06
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