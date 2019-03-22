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Burun estetiği cinsiyete göre değişir mi?

Kulak Burun ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op.

22 Mart 2019 Cuma 13:39
Burun estetiği cinsiyete göre değişir mi?

Kulak Burun ve Baş Boyun Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bahadır Baykal, genel olarak burun estetiği ameliyatlarında, cerrahi teknikler kadın ve erkekler için aynı olmakla birlikte estetik amaç ve prensipte birbirlerinden farklılık gösterdiğini söyledi.


Feminen bir görüntü oluşmaması adına, burun ile dudak açısı, burun sırtı müdahaleleri ve burun kemiği müdahaleleri kadın hasta burun estetiğine göre erkek hastalarda farklı planlandığını dile getiren Op. Dr. Bahadır Baykal, “Erkeklerde burun sırtına yapılan oyukluk oldukça kötü bir görüntüye nedenolur. Erkek burunlarında, burun sırtı düzdür ve burun ucununburun sırtı ile aynı düzeyde olması daha doğrudur. Hatta bazı hastalarda burun sırtında çok hafif bir kemer bırakılması daha doğal ve güzel bir sonuç ortaya çıkaracaktır. Kadınlarda burun ile üst dudak arasındaki ideal acı100-105 derecedir.Erkeklerde ise bu acının 90-95 dereceyi geçmemesi gerekmektedir. Bu acının küçültülmesi ile kalkık bir burun yapısı oluşur ki erkek hasta için oldukça feminen bir görüntü oluşmasına sebep olur.” diye konuştu.


Kadın hastalardan farklı olarak, erkek hastalarda burun kemiklerinin inceltilmemesi gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Bahadır Baykal, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Burun kemiklerinin birbirine çok yaklaştırılması sonucu ön görünüşte olması gerekenden fazla bir incelme oluşturulursa ortaya yine feminen bir sonuç çıkacaktır.


Birçok erkekhastada, burnun fazla küçültülmemesi için, burnun bazı noktalarının kıkırdak greftleri ile büyütülmesi ve bazı noktalarının ise küçültülmesi ile oluşan, dengeleyici burun estetiği ameliyatları tercih edilir.


Horlama şikayeti olan hastalar için burun estetiği ameliyatı önerilmektedir.


Burun kıkırdaklarının eğri olması (septum deviasyonu)ve konka diye adlandırılan burun etinin geniş olmasına bağlı burun tıkanıklığı şikayeti pek çok erkek hastada mevcuttur.


Uyku esnasında horlama şikayetinin en temel sebebi burun tıkanıklığıdır.Bu sebepledir ki burun tıkanıklığı ve horlama şikayeti olan hastalara, septum kıkırdağının düzleştirilirken aynı zamanda konkalarında küçültüldüğü bir ameliyat olması sebebiyle, burun estetiği ameliyatı önerilmektedir.”

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 13:39
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