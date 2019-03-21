0553 313 94 23

Burun düşüklüğüne ameliyatsız çözüm

Uzman Dr.

21 Mart 2019 Perşembe 13:46
Burun düşüklüğüne ameliyatsız çözüm

Uzman Dr. Jale Şenyurt, burnun şüphesiz ki yüzün en dikkat çeken noktası olduğunu belirterek, “Burunda estetik açıdan hoş olmayan görüntü kişiler de özgüveni zedeleyebilir. Bu can sıkıcı sorunlardan biri de burun ucu düşüklüğüdür. İple burun kaldırma yöntemi ile hem acısız hem de konforu bir biçimde burun ucu düşüklüğü sorunu giderilebiliyor” dedi.


Burun ucunda düşüklük bazen gülme sırasında daha da belirginleşebildiğini ve estetik olarak güzel olmayan bir görünümün meydana gelmesine sebep olduğunu belirten Uzman Dr. Jale Şenyurt,“Hatta kişiler bazen bu nedenle gülümsemekten de kaçınırlar. Bu sorundan kurtulmanın yollarından en kolayı İple burun kaldırma yöntemidir. İple burun estetiği burun dokusunda fazla değişiklik yapmadan uygulanan basit, acısız, ağrısız ve konforlu bir işlemdir. İple burun estetiğinde burun kaldırma uygulaması yapılır. Kemerli burun için de yine burun ucunun kaldırılması ile burun kemeri daha az göze çarpar hale getirilir. Bu yöntem sonrası bir çok kişi daha rahat nefes alır. Çünkü burun ucu düşüklüğü hava geçişini olumsuz etkilemektedir” diye konuştu.


Yapılan işlemin lokal anestezi ile gerçekleştirildiğini dile getiren Uzman Dr. Jale Şenyurt,“Burun içinden küçük bir kesi ile burun ucu kıkırdaklarının septum dediğimiz kıkırdak desteğe asılması işlemidir. Bu sayede burun ucunun kalkıklığının artması sağlanmış olur. 15-20 dakika sürer. Uygulama sonrası morarma görülmeyeceği gibi aynı zamanda da iyileşme süreci de hızlıdır. Ayrıca izsiz bir yöntemdir. Ağrı diğer burun operasyonlarına oranla yok denecek kadar azdır. Günlük hayatı fazla ertelemeden geri dönmek isteyenler için iple burun estetiği doğru bir seçim olacaktır” diye konuştu.


Uzman Dr. Jale Şenyurt, burun şekli uygun hastalarda uygulanan bu yöntemin burun kemeri çok fazla olan, burun kemikleri ve ucu çok geniş kişilerin için uygun bir yöntem olmadığını sözlerine ekledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 13:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adana'daki FETÖ/PDY davası
    1. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    2. FETÖ ve PKK 'Zillet İttifakı'nda..
    3. Kayseri’de 865 trafik kazasında 311..
    4. Türkiye'den Çekya'ya çok sert tepki!
    5. Siirt Üniversitesi personel alımları..
    6. Down sendromlu çocuklar vosvoslarla..
    7. Ankara'nın göbeğinde 'Fuhuş' rezaleti!..
    8. Bursa’da Nevruz coşkusu
    9. "Azınlıkların hakları konusunda samimi..
    10. Taksim-Kabataş füniküler hattında..
    11. Camilere yapılan saldırıya üzülen..
    12. İsrail'in Batı Şeria'da şehit ettiği..
    13. Kılıçdaroğlu fena gaza geldi!..
    14. MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr...
    15. Düşen uçağın pilotları son ana dek..
    16. Elazığ’da coşkulu Nevruz kutlaması
    17. MHP'li Başkana bıçaklı saldırı
    18. Tarsus’ta esnaf odaları tek çatı..
    19. Aydın Ekonomi Kulübü, yerel kalkınmayı..
    20. Jandarma Empadansmont hırsızlarını..
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!
    Akar, hain saldırının detaylarını açıkladı!