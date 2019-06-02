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Bursluluk sınavında ’fotoğraf’ sıkıntısı

Türkiye genelinde yapılan 2019İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda 15 yaşından büyük olan öğrencilerden nüfus cüzdanlarında fotoğrafları olmayanlar sınava alınmadı.

02 Haziran 2019 Pazar 11:08
Bursluluk sınavında ’fotoğraf’ sıkıntısı

Türkiye genelinde yapılan 2019İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda 15 yaşından büyük olan öğrencilerden nüfus cüzdanlarında fotoğrafları olmayanlar sınava alınmadı. Sınava alınmayan öğrencilerin aileleri yetkililerle tartıştı.


Türkiye genelinde yapılan ve sabah saat 10.00’da başlayan 2019İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı’nda 15 yaşından büyük olan öğrencilerden yapılan kontrollerde nüfus cüzdanlarında fotoğrafları olmayanlar sınava alınmadı. Melikgazi ilçesine bağlı Nuri Has Ortaokulu’nda aynı sıkıntıyı yaşayan veliler, "Sınav kağıdında fotoğrafı var, TC kimlik numarası da tutuyor ama kızım sınava alınmadı. Gerekçe olarak kimlikte fotoğrafı yokmuş. Böyle bir bildiri de okul tarafından yapılmadı. Okuldan bildiri olsa itiraz etmeyiz ama bu konuda hiç bir bildiri yapılmadı. 16 yaşından 3-4 gün almış içeriye almıyorlar" dedi.


Sınava giremeyen bir öğrenci ise, "Kuralları okudum. Fotoğraf onaylı öğrenci belgesi ve kimlik isteniyor. Kimlikte fotoğraf istendiği yazmıyor ama buna rağmen bizi hiç bir şekilde içeri almıyorlar. Mağduruz" diye konuştu.


Okul bahçesinde sınava giremeyen öğrencilerin velileri ve diğer veliler arasında da yüksek sesle konuşma nedeniyle tartışma çıktı. Görevli polis memurları, sınava giren öğrencilerin dikkatinin dağılacağı ve rahatsız olacağı nedeniyle okul bahçesinde bulunan tüm velileri dışarı çıkardı. Bu sırada sınava giren ve doğum tarihi 12.05.2004 olan yapılan kontrolünde 15 yaşından 20 gün aldığı belirlenen ve sınav salonundan çıkarılan kız öğrenci, "Sınava girdim, 20 gün almışım diye sınavdan çıkardılar tekrar. Sınava başladım, yanlış bakmışlar nasıl yanlış bakarlar?" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 11:08
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