Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçlarına "www.meb.gov.tr" internet adresinden erişilebiliyor22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:09
ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı.
MEB tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav sonucunda burs almaya hak kazanan öğrenciler belli oldu.
Sonuçlara, Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.
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