Bursluluk Sınavı sonuçları açıklandı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı sonuçlarına "www.meb.gov.tr" internet adresinden erişilebiliyor

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) sonuçları "www.meb.gov.tr" internet adresinden açıklandı. MEB tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen sınav sonucunda burs almaya hak kazanan öğrenciler belli oldu. Sonuçlara, Bakanlığın "www.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabiliyor.

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