0553 313 94 23

Bursluluk sınavı sonuçları 2018 5 sınıf MEB İOKBS sorgula

İOKBS bursluluk sınavına giren 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda okuyan öğrenciler MEB 2018 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) 3 Haziran’da binlerce öğrencinin katılımıyla yapılmıştı. Öğrenci ve velileri devlet bursluluk sınavı olan PYBS 2018 İOKBS sınav sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. MEB bursluluk sınavı olan İOKBS sınav sonuçlarını http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinde açıklanacak

18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:01
Bursluluk sınavı sonuçları 2018 5 sınıf MEB İOKBS sorgula

İOKBS bursluluk sınavına giren 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda okuyan öğrenciler MEB 2018 İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na (İOKBS) 3 Haziran’da binlerce öğrencinin katılımıyla yapılmıştı. Öğrenci ve velileri devlet bursluluk sınavı olan PYBS 2018 İOKBS sınav sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. MEB bursluluk sınavı olan İOKBS sınav sonuçlarını http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinde açıklanacak

Bursluluk sınavı son dakika sonuçları için heyecan dorukta. Devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavı (PYBS) olarak bilinen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı-İOKBS sonuçlarının MEB takvimine göre yarın (18 Temmuz 2018 Çarşamba) açıklanması bekleniyor. Binlerce iokbs sonuçlarını bekleyen öğrencilerin göze MEB PYBS 2018 İOKBS sonuçların açıklanacağı saate çevrildi.  Peki bursluluk (İOKBS) sonuçları yarın saat kaçta açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar kapsaında uygulanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 3 Haziran’da binlerce öğrencinin katılımıyla yapılmıştı. MEB İOKBS sınav takvimine göre, PYBS yani İOKBS 2018 sonuçlar ise 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinde açıklanacak. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan ve  dahi mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verebilecek.

 

 

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:01
  1. bursluluk sınavı sonuçları 2018 5 sınıf
  2. bursluluk sınavı sonuçları
  3. pybs sonuçları 2018
  4. ikgm
  5. 2018 bursluluk sınav sonuçları
  6. bursluluk sınavı sonuçları 2018
  7. sözleşmeli öğretmenlik
  8. meb ikgm
  9. iokbs sonuçları 2018
  10. Bursluluk sınavı sonuçları 2018 6 sınıf
  11. meb ilk atama
  12. 2018 pybs sonuçları
  13. bursluluk sınav sonuçları
  14. kontenjan meb
  15. 2018 bursluluk sınavı sonuçları
  16. bursluluk sınavı
  17. www.meb.gov.tr
  18. ankara meb
  19. meb tercih 2018
  20. www.meb.gov.tr bursluluk sınavı 2018
  21. gaziantep meb
  22. bursluluk sınav sonuçları 2018
  23. hatay meb
  24. odsgm

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bedelli yorumu: Sanırım bir kez daha gözden geçirilir
    1. Bedelli yorumu: Sanırım bir kez daha..
    2. Phillip Cocu'nun gözdesi oldu! Yeri en..
    3. Omuz neden ağrır?
    4. Fenerbahçe'de Mehmet depremi!
    5. Bursluluk sınavı sonuçları 2018 7 sınıf
    6. Yargıtay itiraz etti! 12 Eylül..
    7. Dolar piyasaya nasıl başladı?
    8. İşte Adnan Oktar'ın villasından..
    9. HDP'li isimlere hapis cezası
    10. Uyku testi nasıl yapılır?
    11. Sivas merkezli suç örgütüne dev..
    12. Bursluluk sınav sonuçları 2018
    13. Süleyman Amca'dan Adnan Oktar yorumu
    14. Avrupa Birliği'nden Somali'ye 200..
    15. IMF'den Türkiye mesajı
    16. Trump'tan Merkel'e gönderme: Bir..
    17. Vladimir Putin ifşa etti: Elimi bile..
    18. Bebekler ne zaman havuza girebilir?
    19. MİT’den Fetullah Gülen operasyonu mu?
    20. Kuzey Irak'a hava harekatı: 6 terörist..
    Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
    Her vatandaşı ilgilendiriyor! Yeni dönem başlıyor
    Torba yasada 2 sürpriz madde
    Torba yasada 2 sürpriz madde
    Ahlâksız zihniyet
    Ahlâksız zihniyet
    Başbakana çağrı yaptı: Hemen Türkiye'ye git!
    Başbakana çağrı yaptı: Hemen Türkiye'ye git!
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!
    'Muharrem bey söylemedi, ben söyleyeyim' dedi, bombayı patlattı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    O isim MİT imamı çıktı!
    O isim MİT imamı çıktı!
    Rus yazardan çarpıcı 15 Temmuz iddiası!
    Rus yazardan çarpıcı 15 Temmuz iddiası!