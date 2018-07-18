MEB 7. sınıf Bursluluk sınavı sonuçları sorgula! İOKBS bursluluk sınav giren 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıfl öğrencileri 2018 İOKBS sınavı için 3 Haziran’da ter döktü. Öğrenci ve velileri devlet bursluluk sınavı olan PYBS yani İOKBS 2018 sınav sonuçlarını dört gözle bekliyor. MEB bursluluk sınavı olan İOKBS sınav sonuçları MEB'in internet sitesi http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinden açıklanacak

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Bursluluk sınavı sonuçları, Bursluluk sınavı sonuçları 2018 10 sınıf, PYBS sonuçları 2018, İOKBS bursluluk sınavı son dakika sonuçları için heyecan dorukta. Devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavı (PYBS) olarak yeni adıyla İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı olarak bilinen İOKBS sonuçlarının MEB takvimine göre yarın (18 Temmuz 2018 Çarşamba) açıklanması bekleniyor. Binlerce iokbs sonuçlarını bekleyen öğrencilerin göze MEB PYBS 2018 İOKBS sonuçların açıklanacağı saate çevrildi. Peki bursluluk (İOKBS) sonuçları yarın saat kaçta açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar kapsaında uygulanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 3 Haziran’da binlerce öğrencinin katılımıyla yapılmıştı. MEB İOKBS sınav takvimine göre, PYBS yani İOKBS 2018 sonuçlar ise 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinde açıklanacak. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan ve dahi mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verebilecek.