Bursluluk sınavı PYBS sonuçları 2018 İOKBS sonuçları açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılmıştı. Binlerce öğrencinin merakla beklediği İOKBS sınav sonuçlarının 18 Haziran'da açıklanacağı duyrulmuştu. Peki 2018 İOKBS burs ücreti ne kadar?

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar) ve ilk defa yapılacak olan Merkezi Sınavla Öğrenci Alan Ortaöğretim Kurumları İçin Yapılacak Sınav (8. sınıflar) tarihleri MEB tarafından 02-03 Haziran 2018 tarihleri arasında yapıldı. İOKBS sınav sonuçları MEB'in açıkladığı sınav takvimine göre 18 Temmuz'da açıklanmaya başlanacak. İOKBS sınav sonuçları meb.gov.tr ve odsgm.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

2018 İOKBS BURS ÜCRETİ NE KADAR?

Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödenmektedir: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa alırsınız. Öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayabildiği bu burs bir öğrenci için çok değerli bir miktardır. 2018 İOKBS burs ücretin 648.04 TL

Bursluluk başlangıcı

Bursluluk hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir. Bursun devamı, kesilmesi ve itirazlara ilişkin iş ve işlemler “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği”nin 18 inci Maddesine göre yapılacaktır.