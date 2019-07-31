Bursluluk Sınavı Birincisine Vali Akın’dan ödül İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alarak dereceye giren 5.

İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavında tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alarak dereceye giren 5. sınıf öğrencisi Muhammet Emin Yıldız, Vali İbrahim Akın tarafındanödüllendirdi.



Ömer Halisdemir İmam-Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhahmmet Emin Yıldız ve ailesini makamında kabul eden Kırşehir Valisi Akın, yaptığı konuşmada, öğrencinin başarısının kendilerini gururlandırdığını belirterek elde edilen başarının tüm öğrencilere örnek olması gerektiğini söyledi.

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