Bursluluk sınavı 2019 İOKBS başvuruları son dakika PYBS bursluluk sınavı MEB

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) İOKBS yani eski adıyla PYBS ile ilgili açıklamayı bekleyen öğrencilere süreci aktardı. Başvuruların başlamasının ardından sınavla ilgili gelişmeler de merak konusu oldu. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfların sınav başvuruları 11-22 Mart 2019 tarihleri arasında alınacak. Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi 17 Mayıs 2019 tarihinden itibaren e-Okul sisteminden okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenip imzalandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek. 2019 İOKBS sınavı 02 Haziran 2019 tarihinde yapılacak.

Bursluluk sınavı başvurusu için merakla beklenen gün geldi. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bursluluk sınavı olarak bilinen İOKBS başvuruları başladığını duyurdu. Öğrenimleri boyunca ekstra gelir elde etmek isteyen öğrenciler, bursluluk sınavını kazanmaları halinde yılın belirli aylarında burs imkanından faydalanabilecek. Peki, bursluluk sınavı nasıl yapılabilecek? İşte, o detaylar

İOKBS bursluluk sınav başvurusu nasıl yapılır?

Bursluluk sınavı içn başvuru işlemleri http://www.meb.gov.tr, http://odsgm.meb.gov.tr veya https://eokul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacak.

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11’inci sınıfların sınav başvuruları 11-22 Mart 2019 tarihleri arasında alınacak.

Öğrenci velisi, çocuğunun başvuru şartlarını taşıması hâlinde, öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünde sınav başvurusunu yapacak.

MEB İOKBS bursluluk sınavında kaç soru sorulacak?

Sınav, 02 Haziran 2019 yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00’da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek. Sınavda 4’er seçenekli 100 soru sorulacak, sınav süresi 120 dakika olarak uygulanacak.

İOKBS bursluluk sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi 17 Mayıs 2019 tarihinden itibaren e-Okul sisteminden okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühürlenip imzalandıktan sonra öğrenciye teslim edilecek.

Öğrencilere fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecek. Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe), bina, salon ve oturacağı sıra bilgileri yer alacak. Öğrenci, fotoğraflı, onaylı sınav

giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve oturacağı sırada sınava girecek. Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM’nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecek.

Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden alabilecek. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde, sınavda alacağı sınav hizmeti de yer alacak.

Öğrenci ailesinin maddi durumunu gösternen beyanname

Başvurunun yapılabilmesi için öğrenci velisi; “EK-1 Öğrenci Ailesinin Maddî Durumunu Gösterir Beyanname” ve eklerini, okul müdürlüğüne teslim edecek ve başvurunun yapılmasını sağlayacak. Başvuru işlemi yapılırken öğrenciyle ilgili e-Okul sisteminden alınan bilgiler velisi tarafından kontrol edilerek (adı/soyadı, ana adı, baba adı, cinsiyeti, doğum yeri, doğum tarihi, sınavda tedbir alınmasını gerektirecek özel hizmet alma (engel) durumu, alanı/dalı, sınıfı) varsa yanlışlıklar başvurudan önce düzeltilecek. Sınav başvurusu elektronik ortamda okul müdürlüğü tarafından yapılacak. Başvurunun yapıldığına dair okul müdürlüğü tarafından onaylanan ve veli tarafından imzalanan başvuru belgesi sınav bitimine kadar saklanacak. Başvuru onaylandıktan sonra e-Okul sisteminde yapılacak değişiklikler başvuru bilgilerini değiştirmeyecek. Bu nedenle onaylama işleminden önce bilgilerin doğruluğu veli ve okul yöneticilerince titizlikle incelenmelidir. Bundan sonra yapılan başvurular ve talepler kesinlikle dikkate alınmayacak.