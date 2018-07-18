MEB bursluluk sınav sonuçları | 5. 6. 7. 8. 9. 10. ve 11. sınıf İOKBS bursluluk sınav sonuçları 2018

MEB tarafından PYBS yeni ismiyle İOKBS sınavına 3 Haziran’da giren 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri, İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih 18 Temmuz Çarşamba. MEB İOKBS Sonuçlar “http://www.meb.gov.tr” ve “http://odsgm.meb.gov.tr” internet siteleri vasıtasıyla açıklanacak. Bizde bursluluk sınav sonuçlarını bekleyen binlerce öğrenciye hayatları boyunca başarılar diliyoruz.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 09:27

MEB tarafından PYBS yeni ismiyle İOKBS sınavına 3 Haziran’da giren 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri, İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih 18 Temmuz Çarşamba. MEB İOKBS Sonuçlar “http://www.meb.gov.tr” ve “http://odsgm.meb.gov.tr” internet siteleri vasıtasıyla açıklanacak. Bizde bursluluk sınav sonuçlarını bekleyen binlerce öğrenciye hayatları boyunca başarılar diliyoruz.

İOKBS SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Bursluluk sınavı son dakika sonuçları için heyecan dorukta. Devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavı (PYBS) olarak bilinen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı-İOKBS sonuçlarının MEB takvimine göre yarın (18 Temmuz 2018 Çarşamba) açıklanması bekleniyor. Binlerce iokbs sonuçlarını bekleyen öğrencilerin göze MEB PYBS 2018 İOKBS sonuçların açıklanacağı saate çevrildi.  Peki bursluluk (İOKBS) sonuçları yarın saat kaçta açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflar kapsaında uygulanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 3 Haziran’da binlerce öğrencinin katılımıyla yapılmıştı. MEB İOKBS sınav takvimine göre, PYBS yani İOKBS 2018 sonuçlar ise 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr adreslerinde açıklanacak. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi halinde “Sınav Sonuç Belgesi”ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan ve  dahi mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verebilecek.

BURSLULUK SINAVININ GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

. Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması, zarar görmüş olması ya da cevap kâğıdının çıkmaması,

. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,

. Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,

. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

. Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,

. Öğrencinin salon görevlilerince kopya çektiği tespit edilmesi,

. Sınava girdiği hâlde, işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,

. Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinde uyuşmazlık olması

 

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