Burslar için son fırsat

Verdikleri eğitim burslarıyla bugünlerde adı anılan adresler, eğitim öğretim döneminin başlamasıyla birlikte öğrencilerin akınına uğruyor. Lisans, lisanüstü, üstün başarılı öğrenciler, doktora gibi birçok sınıfa ayrılan burs veren kurumlar, başvuru şartlarını ve tarihlerini kamuoyuna açıkladı. Bu yıl burs verecek olan vakıflar ve kurumlarla, öğrencilerden istedikleri şartları araştırdık.

İşte burs fırsatının devam ettiği STK ve kuruluşlar

Vakıflar Genel Müdürlüğü: Burs, öncelikli olarak anne veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz öğrencilere veriliyor. 8 ay 250 TL ödenecek üniversite bursu için başvuru, 15 Eylül-30 Ekim; 9 ay 60 TL verilecek ortaöğretim ise, 17 Eylül-17 Ekim. www.vgm.gov.tr

TÜBİTAK: Aylık 750 TL olan bursun, başvuruları ekimde. Burs, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Alan Yeterlilik Testi’nde sayısalda ilk 25 binde olup matematik, fizik, kimya, biyoloji, astronomi ve uzay bilimlerine ve Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) ilk 25 bine girerek felsefe, tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, arkeoloji ve sanat tarihi, ilahiyat, Türk dili ve edebiyatını kazanan ya da bunlarda çift anadala kaydolanlara yönelik.

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK): T.C. vatandaşı, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs veriyor. Başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Burs artışı Bakanlar Kurulu kararıyla belirleniyor. Önlisans, lisans, açıköğretim (sadece öncelikliler; şehit-gazi çocuğu, anne-babası vefat edenler, vb.), dikey geçişle ara vermeden kayıt yaptıranlar, master ve doktora yapanlar, vakıf üniversitesi öğrencileri, üniversite kontenjanından bildirilenler, milli amatör sporcular, ikinci öğretimdekiler yararlanıyor. www.kyk.gov.tr

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: İstanbul›da eğitim gören lisans öğrencilerine yönelik uygulanan burs programı kapsamında dar gelirli ailelere mensup öğrencilere burs veriliyor. Ekim ayı içerisinde internet ortamında yapılacak başvurularla öğrencilere sağlanacak yardımın bedeli ise henüz belli değil.

ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ: Ailesi Ankara’da ikamet eden lisans öğrencilerine her sene verilen bursta dar gelirliler, şehit çocukları, öksüz ve yetimlere öncelik veriliyor. 30 Ekim’de sona erecek başvurular internet ortamından yapılıyor.

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU: Diğer burs çeşitlerinden farklı olarak açık öğretim fakülteleri öğrencilerinin de yararlanabildiği burs programına başvurular Ekim ayının sonunda başlıyor. Başvuru şekli için kurumun internet sitesini takip etmek gerekiyor.

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: Burs programı kapsamında anne veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerine öncelik veren kuruma başvurular ortaöğretim için 17 Ekim, yükseköğretim için 30 Ekim’e kadar devam ediyor.

TÜRK DİL KURUMU: Üniversite sınavında sözel puan türünde Türkiye genelinde ilk iki bine giren ve Türk dili ve edebiyatı, çağdaş Türk lehçeleri ve edebiyatları bölümlerinden okuyan toplamda 15 öğrenciye veriliyor.

İzmir Ticaret Borsası: Liseli ve üniversitelilere yönelik burslarda öncelik ihtiyacı olan öğrenciler oluyor. Öğrencinin çalışmaması şartı da isteniyor. www.itb.org.tr

İstanbul Sanayi Odası Vakfı: İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ’da belli devlet üniversiteleri ile mühendislikte tam burslulara aylık 450 TL veriyor. Ara sınıf için ortalama 4 üzerinden 3; 100 üzerinden ise 80 olması isteniyor. Başka bir kurumdan burs, kredi almama şartı da dikkate alınıyor. Başvuru ise yarın akşam sona erecek.

Anadolu Vakfı: Bugüne kadar 28 binin üzerinde üniversite öğrencisine eğitim desteği veren Anadolu Vakfı’nın 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında burs programlarından yararlanmak isteyenlere kapılarını açtı. Anadolu Vakfı’ndan eğitim desteği almak isteyen öğrenciler, yarın akşama kadar www.anadoluvakfi.org.tr adresinden başvuruda bulunabilecek.

Sabancı Vakfı: Her yıl 400’ü yeni, 1.500’e yakın üniversiteliye burs sağlıyor. Başvuru, üniversitelerin belirlediği tarihe kadar Öğrenci İşleri/Burs Ofisi’ne yapılıyor. Başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Burs kontenjanı verilen Boğaziçi, Ankara, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, Marmara, Orta Doğu Teknik ve Yıldız Teknik üniversitelerine yerleşenler için dört program var. Hepsine farklı şartlar aranıyor. www.sabancivakfi.org

Rumeli Eğitim Vakfı: Devlet üniversitelerindeki önlisans ve lisans öğrencilerine veriliyor. Lisansüstü öğrencileri de burs için başvurabiliyor. www.rumeliegitimvakfi.org

Malatya Eğitim Vakfı: Maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı üniversitelilere öncelik veriliyor. Vakıf her yıl yaklaşık 800 öğrenciye aylık 250 TL burs veriyor. Yüzde 80 oranında Malatyalı öğrencilere verilen bursun başvuruları yarın akşam sona erecek. www.malatyaegitimvakfi.org.tr

Kızılay: Burslar üniversite ve öncesine yönelik veriliyor. Öğrenciler eğitim yılı içinde il veya ilçelerdeki KIZILAY şubelerine başvuru yapabiliyor. Bursun bedeli ise şubelere göre değişebiliyor.

Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfı: Devlet üniversitelerinde sağlık ve sosyal bilimler alanındaki ikinci sınıf ve üstü öğrenciler burstan yararlanabiliyor. Aylık 350 TL olan bursun başvuruları ise geçtiğimiz günlerde sona ermesine rağmen dilekçe ile başvuru yapılabilir.

Türk Petrol Vakfı: İstanbul’daki devlet üniversitelerinde iki ve üst sınıfta okuyan, ihtiyaç sahibi öğrencilere lisans ve lisansüstü burs sağlanıyor. Geçen yıl lisans öğrencilerine aylık 525 TL burs veren vakfa başvurular gelecek haftadan itibaren yapılabilir.

Nef Vakfı: İcra Kurulu Başkanlığını Timur">Erden Timur’un yaptığı NEF’in eğitime dönük sosyal sorumluluk projelerinin adresi olan NEF Vakfı, devlet üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilere 12 ay boyunca ayda 200 TL burs veriyor. Geçen yıl 1.500 kişinin faydalandığı bursla ilgili detaylar www.nefvakfi.org adresinde yer alıyor.

İŞ DÜNYASI VAKFI bursu: Yurt içinde lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi yapanların yararlanabildiği İş Dünyası Vakfı burslarına başvurular vakfın internet sitesi üzerinden yapılıyor. Her sene ekim-haziran ayları arasında verilen burslar için son başvuru tarihi ise 15 Ekim.

Borusan Kocabıyık Vakfı: Ortaöğretim, lisans ve lisansüstü bursları var. ‘Üniversiteye Giriş Bursu’ İstanbul, İTÜ, Boğaziçi ve ODTÜ’nün mühendislik, işletme ve iktisat fakülteleri ile Uludağ ve Afyon Kocatepe üniversitelerinin hukuk fakültesi öğrencilerini kapsıyor. 100 üzerinden en az 70; 4.00’ten 2.75 ortalama şartı koşuluyor. Başka bir kurumdan nakit burs alan öğrencilere burs verilmiyor. www.bkv.org.tr

YÖK de destek verdi

Bu yıl Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 47 lisans programına YÖK Başarı Bursu verdi. İlk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran başarılı öğrenciler bu burstan yararlandı.

Bu yıl Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 47 lisans programına YÖK Başarı Bursu verdi. Burstan temel bilimler programlarında; matematik, fizik, kimya, biyoloji bölümlerine, Ziraat Programlarında bahçe bitkileri, bitki koruma, bitkisel üretim ve teknolojileri, biyosistem mühendisliği, gıda teknolojisi, hayvansal üretim ve teknolojileri, kanatlı hayvan yetiştiriciliği, organik tarım işletmeciliği, süt teknolojisi, tarım ekonomisi, tarım makineleri ve teknolojileri mühendisliği, tarımsal biyoteknoloji, tarımsal genetik mühendisliği, tarımsal yapılar ve sulama, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki besleme, tohum bilimi ve teknolojisi, ziraat mühendisliği ve zootekni bölümü öğrencileri yararlandı.

Orman programlarında ise orman endüstrisi mühendisliği, orman mühendisliği, yaban hayatı ekolojisi ve yönetimi bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler yararlandı. Su ürünleri programlarında da balıkçılık teknolojisi, balıkçılık teknolojisi mühendisliği, su ürünleri mühendisliği, su bilimleri ve mühendisliği bölümlerine, yer bilimleri programlarında ise jeofizik mühendisliği, jeoloji mühendisliği, maden mühendisliği, hidrojeoloji mühendisliği, yer bilimleri mühendisliği bölümlerine, veteriner fakültelerine, astronomi ve uzay bilimleri, astronomi ve astrofizik ile uzay bilimleri ve teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren bölümlere verildi. Öğrencilere 12 ay boyunca aylık 700 lira burs desteği sağlanmaya başlandı.

Sabancı'nın gurur kaynağı

Sabancı Vakfı, başarıların teşvik edilmesi hedefiyle başlattığı burs programı kapsamında 44 yıldır başarılı üniversite öğrencilerine burs vererek eğitimlerini destekliyor. 2018-2019 eğitim yılında da lisans ve ön lisans düzeyindeki üniversite öğrencilerine karşılıksız burs desteği sağlayacak olan Sabancı Vakfı, her yıl 400’ü yeni olmak üzere toplamda 1.500’e yakın öğrenciye burs veriyor. Vakıf, 44 yılda 45 binden fazla burs verdi. Üniversiteye girişle başlayıp mezuniyete kadar süren Sabancı Vakfı Bursları, her yıl Ekim-Haziran ayları arasında 9 ay süreyle nakit ödemeyi kapsıyor. Geri ödeme yükümlülüğü bulunmayan burslar, geçtiğimiz yıl lisans öğrencileri için aylık 500 TL, ön lisans öğrencileri için aylık 230 TL idi. Sabancı Vakfı üniversitelere yeni yerleşen öğrencilere yönelik dört farklı burs programı sunuyor. Bunlar sırasıyla Üniversiteye Giriş Bursu, Kalkınmada Öncelikli İller Bursu, Sabancı Vakfı-Vista Bursu olarak sıralanıyor. [email protected]