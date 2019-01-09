Bursla öğrenci kapma yarışı

Türkiye genelinde birbiriyle yarış halinde olan özel eğitim kurumları2019 – 2020 Eğitim Öğretim Yılı hazırlığı kapsamında okula kabul sınavları ile bursluluk sınavlarını gerçekleştirmeye başladı.

Okul yönetimlerinin belirlediği tarihlerde kendi bünyelerinde hazırladıkları seviye belirleme sınavlarına katılan öğrenciler, bir sonraki dönemde yüzde 100’a varan burs kazanma imkânına kavuşuyor. Aileler bursluluk sınavlarına büyük ilgi gösteriyor. Ara sınıflardan sonra yapılan özel okul bursluluk sınavları ise genelde 4. sınıftan sonra düzenleniyor. Özel okul bursluluk sınavlarını her okul kendi bünyesinde düzenlerken, sınav soruları genel olarak MEB müfredatındaki konulardan çıkıyor. Özel okul bursluluk sınavları ocak ortasında başlayıp mart sonuna kadar devam ediyor. Bu aşamada veli ve öğrencilerin katılmayı düşündükleri özel okul bursluluk sınavlarını önceden belirleyip isabetli seçimler yapmaları önem kazanıyor.

Gözde okullarda sınav ayı

Bazı eğitim kurumları bursluluk ve düzey belirleme sınavlarıyla ilgili detayları geçtiğimiz haftalarda internet sayfalarından ilân etti. Öğrenciler bu sınavlara ebeveynlerinin yardımı ile online olarak başvurabiliyor. Her kurum değerlendirmesini farklı sorularla yapsa da, sınava giren adaylardan kimlik kartı isteyip kayıt anında aldığı numarayı soruyor. Ayrıca sınavdan 30 dakika önce kurumda hazır bulunmak her aday için olmazsa olmazlardan birisi.

Erken kayıt avantajı sunan okullarda bu sınavlara giren öğrenciler, sınav sürecini yönetme sorumluluğunu da öğrenmiş oluyor. Bir adım sonra gireceği büyük sınavlarda karşılaşabileceği zorluklarla heyecan durumunu ölçmek için bu tür sınavlar bir fırsat olarak görülüyor.

Erken kayıtta yüzde 30’a varan indirim

Özel eğitim kurumları da 2019-2020 eğitim yılı hazırlıklarına hızlı başladı. Öğrencilerine birçok avantajı bir arada sunan okul yönetimleri, erken kayıtla velilerin eğitim harcamalarındaki yükünü yüzde 25-30’a varan oranlarda hafifletiyor. Anne ve babalar okulla ilk kez başlayacak çocukları için de okul araştırmasına başladı. Velilerin özellikle ücret konusunda önemli avantajlar sağladığı bu dönemde çocuğun eğitim hayatıyla ilgili bir yıllık süreç de aydınlığa kavuşmuş oluyor.

Okul seçimi nasıl yapılmalı?

Çocuklarımız adına hep en iyisini istediğimiz için artık okul seçimini bile planlı ve bilinçli yapmamız gerekiyor. Çocuğumuzun zihinsel, fiziksel, duygusal ve sosyal açıdan sağlıklı ve başarılı bir gelişim göstermesini istiyorsak, devam edeceği eğitim kurumunu da çok iyi seçmek zorundayız. Çocuğunu en doğru okula gönderebilmek amacıyla olabildiğince erken araştırma yapmak bir ebeveyn için en doğru adım olacaktır.

-Aileler iki temel başlık altında beklenti içinde oluyorlar. İlki okul ile ilgili beklentiler. Yani, okulda olmasını istedikleri fiziksel ve akademik özellikler. İkinci husus ise çocuklarının durumuyla ilgili beklentiler. Aile çocuğu ile yakın iletişim içindeyse, onu çok iyi tanıyordur ve çocuğunun ihtiyacına uygun özel beklentilere de sahiptir.

-Bazı anne babalar okul seçimi için sadece internet üzerinden yaptığı incelemeyi ve buralardaki kayıt ücretlerini esas alıyor. Böylesine hayati bir kararı bu şekilde almak, zaman içinde büyük pişmanlıklara neden oluyor ve çocuğun tekrar okul değiştirmesiyle sonuçlanıyor. O halde, karar verilirken okul seçenekleri mutlaka yerinde görülmeli ve ilgililerden bilgi alınmalıdır.

-Dikkat konusu okula girişten itibaren başlamalıdır. Okuldan içeri girdiğiniz andan itibaren sizi karşılayan görevli ya da yöneticinin yaklaşımı ve öğrencilerle iletişimleri de çocuğunuza sergilenecek tavır açısından büyük önem taşıyor. Girişteki güvenlik, okul binasının depreme dayanıklı olup olmadığı, sınıfların ve atölyelerin düzeni, bahçesinin genişliği, spor salonunun donanımı gibi konuların yanı sıra çocuğun güvenliği, sağlıklı gelişimi ve kaliteli eğitim alt yapısıyla ilgili her şey sorulmalıdır.

Başarıyı ödüllendiren bazı kolejler:

-Çınar Koleji

-Bilim Koleji

-Özel Ahmet Şimşek Koleji

-Birikim Okulları

-Bilfen Okulları

-Çağrı Okulları

-Eğitim Bilimleri

-Gökkuşağı Koleji

-Başer Eğitim Kurumları

-Kültür Eğitim Kurumları

-Derya Öncü Koleji

-Sınav Eğitim Kurumları

-Final Eğitim Kurumları

-Sultan Fatih Koleji