KYK burs/kredi başvuruları hangi tarihte ne zaman başlayacak 2018?

ÖSYM’nin YKS tercih sonuçlarını açıklamasından sonra üniversite adayları KYK burs-kredi başvurularını araştırmaya başladı. KYK kredi bursu üniversite öğrencileri için hayati öneme sahip zira öğrenciler aldıkları burslarla kira, kitap, yeme, yol gibi zaruri ihtiyaçlarını karşılamakta. Peki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) burs/kredi başvuruları hangi tarihte başlamaktadır, başvuru süreci ve değerlendirme nasıl yapılmaktadır? İşte KYK burs ile ilgili merak edilenler…

Burs/kredi başvuruları her yıl kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.