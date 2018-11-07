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Bursa'yı karıştırdı... Sonunda yakalandı

Bursa'da polislerin ‘dur’ ihtarına uymayan silahlı şahıs şehri bir birine kattı. Minibüs sürücüsü olduğu öğrenilen şahıs bir süre yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı.

07 Kasım 2018 Çarşamba 06:28
Bursa'yı karıştırdı... Sonunda yakalandı

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'ndeki Abdal Camisi çevresinde devriyeye çıkan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 16 AAJ 708 plakalı minibüsü durdurmak istedi.

Durmadı, silah gösterip kaçtı


Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan minibüs sürücüsü Ramazan A. (23), iddiaya göre kullandığı uyuşturucunun etkisiyle polis ekiplerine silah gösterip Gökdere Bulvarı'ndan Yıldırım ilçe Belediyesi hizmet binasının bulunduğu bölgeye doğru kaçmaya başladı.

Kaçarken kaldırımdaki minibüs ve ağaca çarptı


Ankara Yolu Caddesi'ne ters şeritten girdikten sonra Kurtuluş Caddesi'ne doğru ilerleyen şüpheli, polisin önlem aldığını fark edince manevra yapıp kaldırıma çıkarak kaçışını sürdürdü.

Şüpheli, polisin uyarı ateşi açmasının ardından kaldırımdaki bir minibüse ve ağaca çarparak durdu.  Filmleri aratmayan kovalamacının bittiği yerde daha sonra zanlıya polis ekiplerince "teslim ol" çağrısı yapıldı.

Şüpheliyi araçtan indirerek gözaltına alan ekipler, minibüste yaptıkları aramalarda çalıntı olduğu iddia edilen bakır malzemeler ve uyuşturucu ele geçirdi.

Kazada hafif yaralanan Ramazan A, Muradiye Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Bu arada, kovalamacanın her anı ve şüphelinin gözaltına alınması saniye saniye kamera görüntülerine yansıdı.

Haber Tarihi: 07 Kasım 2018 Çarşamba 06:28
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