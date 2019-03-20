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Bursa’ya Mektuplar Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Edebiyat Müzesi’nin düzenlediği “Bursa’ya Mektuplar Yarışması”nın kazananları belli oldu.

20 Mart 2019 Çarşamba 16:56
Bursa’ya Mektuplar Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

Nilüfer Belediyesi bünyesindeki Edebiyat Müzesi’nin düzenlediği “Bursa’ya Mektuplar Yarışması”nın kazananları belli oldu.


Nilüfer Edebiyat Müzesi’nin kuruluşunun birinci yıl dönümünde düzenlenen ve jürisinde Feridun Andaç, Nevzat Çevik, Nahit Kayabaşı, Halil İbrahim Özcan, Süreyya Akçay gibi isimlerin yer aldığı yarışmaya 211 eserle başvuru yapıldı. Yarışmada dereceye giren eser sahiplerine ödülleri, Edebiyat Müzesi’nde düzenlenen törende verildi.


Ödül törenine Nilüfer Belediyesi Başkan Vekili ve Nilüfer Belediye Başkan Adayı Turgay Erdem katıldı. Erdem, törende yaptığı konuşmada yarışmaya katılarak, Bursa sevdalarını, mektuplarla anlatan eser sahiplerine ayrı ayrı teşekkür etti.


Yarışmanınjürisinde yer alan yazar Feridun Andaç da yaptığı konuşmada, Nilüfer Edebiyat Müzesi’nin alanında Türkiye’de örnek gösterilebilecek bir müze olduğunu ifade etti. Andaç,“Yazılan mektuplara baktığımızda mektup yazmayı çok özlediğimizi gördük. Ayrıcainsanın yaşadığı, doğduğu, sevdiği kente karşı tarih bilincini ve vefasını gördük” diye konuştu.


Konuşmaların ardından yarışmada birinci olanBarış Kılıç, ikinci olan Ahmet Selen, üçüncü olan Öykü Tazegül ile eseri mansiyona değergörülen Ayşe İrem Sezgin’e ödülleri ve teşekkür belgeleri takdim edildi.


Nilüfer Edebiyat Müzesi’nin kuruluş yıl dönümü çerçevesinde “Bursa Benim Bütünüm” isimli serginin de açılışı yapıldı. Sergi koordinatörü Süreyya Akçay, Bursalı olan ya da Bursa hakkında eserler kaleme alan 43 yazar ve şaire ait eser, alıntı ve şahsî eşyalarının yer aldığı serginin müze arşivine kazandırılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi.


“Bursa Benim Bütünüm” adlı sergi Misi-Gümüştepe Mahallesi’nde yer alan Nilüfer Edebiyat Müzesi’nin sergi alanında iki ay boyunca ziyarete açık olacak.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 16:56
  1. sergi

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