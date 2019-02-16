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Bursa’ya Cumhurbaşkanı dopingi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği tamamı yer altı 28.

16 Şubat 2019 Cumartesi 12:35
Bursa’ya Cumhurbaşkanı dopingi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği tamamı yer altı 28.8 kilometrelik metro başta olmak üzere, bazı yatırımlara destek verileceği şeklindeki açıklamalarının yeni dönem için kendilerinde doping etkisi yaptığını söyledi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bursa mitingini değerlendiren Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, öncelikle soğuk havaya aldırmadan meydanı dolduran vatandaşlara teşekkür etti. Miting sonrası belediye hizmet binasında bir ayaya geldikleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hem bugüne kadar yaptıklarını çalışmaları, hem de yeni dönem için hazırladıkları projeleri sunan Başkan Aktaş, bütün projelerin Erdoğan tarafından beğenildiğini ve destek gördüğünü vurguladı.


Bursa’da bugüne kadar bütün raylı sistem yatırımlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldığını hatırlatan Başkan Aktaş, "Ben Cumhurbaşkanımızla yaptığımız görüşmelerde de belirtmiştim. ’Bursa’da 54 kilometre metro çalışması va,r bu Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı. Bakanlığın bu konuda destek vermesi noktasında büyük bir beklenti var. Biz sinyalizasyon optimizasyonu çalışmasını başlattık. 1,5 yıl sürecek 110 -120 milyon liralık bir çalışma. Bu çalışma ile 287 bin olan günlük yolcu sayımız 460 binlere çıkacak. Bu noktada sizin destek vermeniz Yıldırım-Osmangazi’nin yoğun bölgelerini kurtaracak ve tamamı yer altından 28.8 kilometrelik bir hatla Nilüfer Çalı’ya kadar uzanacak.’ Bu söylemlerimizin karşılık bulması çok sevindirici. Biz projemizi Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü’ne teslim etmiştik. Cumhurbaşkanımız, süreci yakından takip etmemi istedi. Bir ân evvel ihalenin gerçekleşmesiyle ilgili de talimatları oldu" diye konuştu.


T2’ye 9 milyon dolarlık yatırım


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın inşaatı duran Kent Meydanı - Terminal hattı için de destek sözü verdiğini dile getiren Başkan Aktaş, "Yeni kanunla hak tanındığı için müteahhit çekiliyor. İşin yüzde 80’lik kısmı bitti ama dolar kurundaki artışlardan dolayı fiyattaki anormal değişimde dolayı müteahhit devam etmek istemiyor. Yeni ek ikmal ihalesi yapıyoruz. Ayrıca burası nostaljik tren gibi yapılmış. Ana hatla bağlantısı yok. Mevcut sisteme bağlanması için 1200 metrelik bölümle ilgili 3 ayrı alternatif vardı. Yaklaşık 9 milyon dolara mal olacak bizim seçtiğimiz projeyle mevcut hatta entegre etmiş olacağız" dedi.


Başkan Aktaş, devlet tarafından yapılacak Yıldırım-Osmangazi-Nilüfer metrosu, T2 hattının sisteme dahil edilmesi, Üniversite hattının Görükle’ye ve Emek hattının da şehir hastanesine uzatılması projeleriyle 54 kilometre olan raylı sistem hattının 114 kilometreye çıkacağını, sinyalizasyon optimizasyonu çalışmaları da eklendiğinde günlük 287 bin olan taşımanın 1.1 milyona çıkacağını vurguladı.


Güçlü hükumet, güçlü belediye


Cumhurbaşkanlığı hükumet sistemiyle ilk mahallî seçime gidildiğini hatırlatan Başkan Aktaş, hükümetle uyum içinde çalışacak bir yerel yönetimin büyük önem taşıdığını hatırlattı. Cumhurbaşkanlığı hükumet sisteminde artık güçlü bakanlık, güçlü meclis ve güçlü yerel yönetimler olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "Ben son 15 ay içinde kimi zaman 57 dakika, kimi zaman 30 dakika olmak üzere her ay Cumhurbaşkanımızla görüşmüş biriyim. Sorunlarımızı ve taleplerimizi, projelerimizi direkt anlatabiliyorum. Seçimlerden sonra Bursa’mız için çok önemli gelişmeler, açılımlar olacak. Ama öncelikle 31 Mart’ı sorunsuz atlatmamız ve güçlü çıkmamız lazım. Ondan sonra acil şekilde bu işlere koyulup, gönül belediyeciliğini en iyi şekilde uygulayacağız. Hükumetimizden aldığımız güçle önemli çalışmalar yapacağımıza inanıyorum. Artık konuları ilk elden devlet başkanımızla paylaşıyoruz. Cumhurbaşkanımızın Bursa’ya özel ilgi gösteriyor. Bundan dolayı her türlü konuda kendisinin belediyecilik tecrübelerinden yararlanıyoruz. Ben bu hassasiyetten dolayı cumhurbaşkanımıza ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 12:35
  1. doğa

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