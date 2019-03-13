Bursa’ya 8 yeni dev park inşa ediliyor

Yeniden Yeşil Bursa sloganıyla yeni dönemde kolları sıvayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın en önemli projelerinden birisini 1,5 milyon metrekare alanda yapılacak 8 büyük Millet Bahçesi ve Parkı oluşturuyor. Ürünlü’de 70 futbol sahası büyüklüğünde Millet Bahçesi, Çeltik’e Tematik ve Çiçek Parkı, Vakıfköy’e Kent Parkı, Gökdere’ye 200 dönümlük Çocuk Köyü ve Parkı, Dağyenice’ye Doğal ve Yaşam Turizm Merkezi kazandırılıyor. 11 mahallenin ortasında kalan Hamitler Çöplüğü de devasa bir park haline dönüştürülüp 300 bin kişinin nefes alması ve güzel vakit geçirmesi sağlanacak.

Şehirleşme ve çevre başlığı altında en fazla önem verdikleri konuların başında ‘yeniden yeşil Bursa’ hedefi olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, 40 dönümlük Atatürk Stadyumu’nun yanında Ürünlü’de 70 futbol sahası büyüklüğündeki 500 dönüm alanın da millet bahçesi olarak Bursa’ya kazandırılacağını açıkladı.

Başkan Aktaş, Terminalin arkasına yapılacak 86 dönümlük Çeltik Tematik Çiçek ve Su Parkı, 200 dönümlük Gökdere Çocuk Aktivite Köyü ve Trafik Eğitim Merkezi, 225 dönümlük Vakıfköy Kent parkı ve 93 dönümlük Demirtaş Barajı Eğlence Parkı ve Mesire alanı ile Bursa’nın yeniden yeşille bulaşacağını belirtti. Hamitler Katı Atık Depolama sahasının botanik parka dönüştürüleceğini de kaydeden Başkan Aktaş, kent merkezinde bulunan hurdacıların da şehir dışına taşınacağını açıkladı.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, yeni dönemde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın açıkladığı ve hayata geçecek projelerle daha yeşil Bursa’yı hep birlikte gerçekleştireceklerini söyledi.

AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, eski Gemli Yolu’nda esnaf ziyaretinde bulundu. Bütün esnafı tek tek gezen Özen, Osmangazi’de Mustafa Dündar ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde Alinur Aktaş’a destek istedi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın açıkladığı projeleri değerlendiren Özen, “Alinur Aktaş Başkanımızın açıkladığı projelerin projelerin güzel karşılık bulduğunu görüyoruz. O yüzden tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ulaşım, metro, kavşak çalışmalarımız çok önemli. Diğer taraftan daha yaşanabilir yeşil Bursa’yı arzu ettiğimizi ifade etmiştik. Projelerimizle bunu net şekilde ortaya koydu. Eski stadyumun olduğu alanın Millet Bahçesi olarak projelendirme çalışması bitti. İnşallah yapımına en kısa sürede başlayacağız. Ürünlü’deki 500 dönümlük 70 futbol sahası büyüklüğünde yeni bir millet bahçesi kazandırıyoruz. Çeltik’e Tematik ve Çiçek Parkı olacak. Vakıfköy’de 225 dönümlük kent parkımız hayata geçiyor. Gökdere’de 200 dönümlük çocuk aktivite köyü ve trafik eğitim merkezimiz hayata geçiyor. Daha yeşil bir Bursa’yı hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız” dedi.

AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten, Hamitler katı atık depolama alanının kaldırılarak yerine Bursa’nın en büyük parkı yapılacağını söyledi.

Seçim çalışmaları kapsamında Adnan Menderes, Bağlarbaşı, Zekai Gümüşdiş Mahalleleri’ndeki dernekleri ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten’i vatandaşlar ve esnaf bağrına bastı. AK Parti belediyeciliğinin Bursa’ya kazandırdıklarını bir bir aktaran Mesten, yeni projelerin ise herkes tarafından büyük beğeni topladığına dikkat çekti. CHP adaylarının ise herhangi bir proje koyduğunu bugüne kadar görmediğini belirten Mesten, "Biz gelirsek şunu yapacağız diyemiyorlar. CHP’den Osmangazi Belediye başkanı adayı olan kişinin öncesinde bir belediye başkanlığı yok. Hangi projeyi yapacak belli değil. Sadece algı üzerinden "ben yaparım" demeye getiriyor. Dağlı olduğu için dağ bölgesinin sorunlarını çözmek üzere bir algı oluşturmaya çalışıyor. Peki, dağ yollarına tünel yapmak, yol yapmak belediyenin görevi mi? Ayrıca onları yapmaya maddi kaynakları bile yetmez" dedi.

CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayı na da değinen Mesten, "4 dönemdir Nilüfer’de belediye başkanlığı yapmış. 4 dönemdir ’ben şunu yaptım’ diyecek prestijli bir projesi yok. Yaptığı sadece algı operasyonudur. Cumhur İttifakı Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş’ın ise açıkladığı projeler ortadadır. Yer altı metrolarından, trafik düzenlemesine kadar bir çok proje ile Bursa’yı rahata kavuşturacak. Ayrıca Hamitler Mahallesinde bulunan katı atık depolama alanı da buradan kaldıracak. 1,5 milyon metrekareyi kapsayan ve Bursa’nın en büyük parkları inşa edilecek. Çevresinde 300 bin kişinin ikamet ettiği, 13 mahalleyi barındıran bu alan herkese nefes aldıracak" diye konuştu.

Ürünlü Parkı. 70 futbol sahası büyüklüğünde 500 dönüm alanda Millet Bahçesi uygulaması yapılacak.

Çeltik Tematik Parkı: Terminal arkasında tematik park inşa edilecek. Yunuseli, Hamitler, Panayır, Çeltik ve bölgedeki semt sakinleri huzur bulacak

Dağ Yenice Doğal Yaşam Turizm Merkezi: 500 dönümlük alan, günübirlik karavancıların misafir olacağı, tabiatla uyumlu alanlarıyla Bursa’nın vazgeçilmezleri arasına girecek.

Demirtaş Barajı Eğlence Parkı ve Mesire Alanı: DSİ’den tahsisi yapılan 93 dönümlük alan ile Bursa’nın yeşil özelliği güçlendirilecek. Eğlence parkı inşa edilecek

Gökdere Çocuk Aktivite Köyü ve Trafik Eğitim Parkı. Şehrin merkezinde yeşil alan ile 5-6 mahalle nefes alacak. 200 dönümlük alanda proje uygulanacak

Hamitler Çöplüğü Projesi. Hamitler Katı Atık Depolama Tesisleri Botanik Park olacak. 11 mahallenin 300 bin kişilik nüfusuna hitap edecek

Atatürk Stadı. Altı otopark olacak. 40 dönümlük Millet Bahçesi olarak Bursa’ya kazandırılacak. Çeşmelerinden şifalı kaplıca suları akacak

Vakıf Parkı: İnşaatı devam eden devasa park 2019 yılı sonunda hizmete açılacak. Yıldırım’ın yeni cazibe merkezi olacak.