0553 313 94 23

Bursaspor’un efsâne ismi Medicana Bursa Hastanesi’nde ameliyat oldu

Bursaspor’un tarihine adını altın harflerle yazdıran efsâne ismi Mesut Şen, Medicana Bursa Hastanesi’nde ameliyat oldu.

29 Ağustos 2019 Perşembe 12:26
Bursaspor’un efsâne ismi Medicana Bursa Hastanesi’nde ameliyat oldu

Bursaspor’un tarihine adını altın harflerle yazdıran efsâne ismi Mesut Şen, Medicana Bursa Hastanesi’nde ameliyat oldu.


Bursaspor alt yapı hocaları, bir süredir tedavi gördüğü Medicana Bursa Hastanesindeameliyat olan ünlü futbolcu ve hoca Mesut Şen’i ziyaret ettiler. Ziyarette Gençlik Geliştirme Program Sorumlusu Koray Tanrıverdi ve Vakıfköy’de çalışan antrenörler ile Kulüp Genel Müdürü Nihal Ferik bulundu. Tanrıverdi Mesut Şen’e isminin yazılı olduğu yeni sezon forması taktim etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 12:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ricardo Quaresma kimdir? Ricardo Quaresma'nın biyografisi
    1. Ricardo Quaresma kimdir? Ricardo..
    2. Muğla'da göçmen kaçakçılığı operasyonu
    3. Hanımeli Pazarı’na büyük ilgi
    4. Başkan Bozkurt’un 30 Ağustos mesajı
    5. KONESOB Başkanı Karabacak: "Şanlı..
    6. Bakan Kasapoğlu: “Sonuçlar internet..
    7. Eleşkirt’te memur ve işçiler parke..
    8. TÜRKAV yönetiminden MHP’ye ziyaret
    9. Kütüphane sokağa indi
    10. Golbolde hedef Avrupa şampiyonluğu
    11. Yeni Malatyaspor’da Alanyaspor mesaisi..
    12. Gemlik’te korkutan yangın
    13. Başkan Ataç’ın 30 Ağustos mesajı
    14. 2019 KPSS sınav sonuçları açıklandı!
    15. Hanelerin ulaştırma harcamalarında..
    16. Kars’ta denetimli serbestlik..
    17. Karacoşkun’un 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    18. Erzurum Valisi Okay Memiş, Horasan’da
    19. Gary Medel, Bologna'da
    20. Bakan Pekcan "İhracat Ana Planı"nı..
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Soylu açıkladı: 3 gecede 3 binden 190 bine çıktı
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Öğrencilerin kaldığı yurtlar kapanınca, rahatlayacak mısınız?
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Müslüman kızların Şule ablası Rabb’ine kavuştu!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Rusya'dan Türkiye'ye bomba TF-X teklifi!
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’
    Sert rüzgarlar esiyor! ‘Yeni parti kurulmadan kavga başladı’

    Günün Karikatürü

    29 Ağustos 2019
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    Yeniden Refah Partisi'nden iddialı çıkış: Biz geliyoruz!
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı
    'Pes' dedirten görüntü! Acil serviste hastalar sırada beklerken alışveriş yaptı