Bursaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Bursaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları10 Nisan 2019 Çarşamba 13:46
BURSA (AA) - Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında 12 Nisan Cuma günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde teknik direktör Mesut Bakkal yönetimindeki antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Yeşil-beyazlı ekip son bölümde ise yarı sahada taktik çalışma yaptı.
Bursaspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayıp, kampa girecek.
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