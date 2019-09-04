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Bursaspor'da imza töreni

Yeşil-beyazlı ekip, Özer Hurmacı, Selçuk Şahin, Burak Altıparmak, Igor Wanderson Da Silva ve Yevgen Selezynov ile resmi sözleşme imzaladı- Bursaspor Kulübü Başkanı Mesut Mestan:- "Her gün bir engeli aşıyoruz ama önemli olan sezon sonunda mutlu olmak. İnşallah bunu da hep birlikte başarırız"- Özer Hurmacı:- "Bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum"

04 Eylül 2019 Çarşamba 19:52
Bursaspor'da imza töreni


BURSA (AA) - TFF 1. Lig ekiplerinden Bursaspor, transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı 5 oyuncu için imza töreni düzenledi.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde kulüp başkanı Mesut Mestan ile yöneticilerin yer aldığı törende yeni transferler Özer Hurmacı, Selçuk Şahin, Burak Altıparmak, Igor Wanderson Da Silva ve Yevgen Selezynov resmi sözleşme imzaladı.

Taraftara açık gerçekleştirilen törende basın mensuplarına açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Mesut Mestan, değerli ve yetenekli oyuncuları transfer ettiklerini söyledi.

Şampiyon oldukları 2009-2010 yılında yaşanan mutluluk ve başarıyı tekrar yaşamak istediklerini belirten Mestan, şunları kaydetti:

"İnşallah ait olduğumuz Süper Lig'e geri döneriz. Kadromuza kattığımız oyuncular hem yetenekli hem karakterliler. Hepsi Bursaspor formasını seve seve giyeceklerini söylediler. Bizi çok mutlu ettiler. Son olarak 5 oyuncumuzu kadromuza kattık. Bundan sonraki süreç daha zorlu. Her gün bir engeli aşıyoruz ama önemli olan sezon sonunda mutlu olmak. İnşallah bunu da hep birlikte başarırız."


- Özer Hurmacı'dan şampiyonluk sözü


Yeni transferlerden Özer Hurmacı, Bursaspor ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirtti. Daha önceki dönemlerde de yeşil-beyazlı ekibe transfer için niyetlendiğini ifade eden Hurmacı, "Daha önceki yıllarda da verdiğim röportajlardan hatırlıyorsanız 'Bu şehirde futbol oynamak beni motive ediyor' demiştim. Bu kez Bursaspor formasıyla en kısa zamanda Süper Lig'e dönüp, Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan Bursaspor'un futbolcusu olmak istiyorum. Bu hedef doğrultusunda takımımla, başkanımız ve yönetimimizle, şehirle birlikte Bursa'ya o heyecanı yaşatmak istiyorum. Bu ailenin bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşil-beyazlı formayı giyeceği için heyecanlı olduğunu belirten Selçuk Şahin de Bursaspor'un layık olduğu yerin Süper Lig olduğunu vurgulayarak, bunun için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Yergen Seleznov, Igor Wanderson Da Silva ve Burak Altıparmak ise Bursaspor'u yeniden Süper Lig'e çıkarmak için çaba göstereceklerini kaydetti.

Öte yandan genç oyuncular Ramazan Keskin, Burak Kapacak, Sedat Dursun, Emirhan Aydoğan ve Çağatay Yılmaz'ın sözleşmeleri 2024 yılına kadar uzatıldı.




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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 19:52
  1. Bursaspor
  2. TFF 1. Lig
  3. transfer

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