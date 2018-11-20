Bursaspor'da Akhisarspor maçı hazırlıkları

BURSA (AA) - Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü deplasmanda Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam etti. Futbolcular pas ve pres çalışmasının ardından son bölümde taktik çalışması yaptı.

Sakatlıkları süren Shehu ve Sakho'nun tedavileri devam ederken, Stancu ve Furkan Soyalp salonda, Jires Kembo ise takımdan ayrı fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Akhisarspor maçının hazırlıklarına devam edecek.