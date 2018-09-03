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Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan maç sonu açıklaması: İşimiz çok zor

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba 1-1 berabere kaldıkları Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

03 Eylül 2018 Pazartesi 01:49
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan maç sonu açıklaması: İşimiz çok zor

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından kısa bir değerlendirme yaptı.

Samet Aybaba, yeni bir takım olduklarına dikkat çekerken, karşılaşdaki golleriyle ilgili ilginç bir ifade kullandı.

Aybaba maçın analizini yaparken ''Yeni bir takım oluşturuyoruz. İşimiz çok zor. Bir antrenmana, iki antrenmana çıkan var. Hiç idmana çıkmayan var. İlk yarı çok iyi oynadık. Girdiğimiz pozisyonları atsaydık belki oyun farklı yerlere giderdi. Her gün yeni bir şey öğretmeye çalışıyoruz'' dedi.

Babel'in golüne çok çalıştıklarını ifade eden Aybaba ''Babel'in golüne biz çok çalıştık. İçeriye girmelerine, savunmanın kaymasına çok çalıştık'' ifadelerini kullandı.

Attıkları gol hakkında da ilginç bir ifade kullanan Samet Aybaba ''Biz futbolun içinde kalalım. Taraftarımızdan da rica ediyorum. Keyif alalım, keyif verelim. İyi bir maçtı bizim için. Pozisyon yokken golü de attık'' dedi.

Birçok pozisyona girdiklerini ama değerlendiremediklerini belirten Aybaba, şöyle konuştu:

"Bu gibi maçlarda pozisyona girince atacaksınız. Oyunun uzayan bölümlerinde tempo olarak düştük ve birlikte hareket edemedik. Maçı kaybettik derken 1-1 çok iyi sonuç oldu. Beşiktaş ikinci yarı orta sahayı iyi kullandı ve iyi oynadı. Pozisyonlara girdiler. Taraftarlarımıza da bugünkü destekleri için teşekkür ediyorum."

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 01:49
  1. Samet Aybaba
  2. Bursaspor
  3. Beşiktaş
  4. Süper Lig

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