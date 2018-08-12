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Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan maç sonu açıklaması: Herkese VAR...

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba 2-1 sona eren Fenerbahçe mücadelesinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

12 Ağustos 2018 Pazar 01:41
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan maç sonu açıklaması: Herkese VAR...

Bursaspor teknik direktörü Samet Aybaba, 2-1 yenildikleri Fenerbahçe maçının ardından flaş açıklamalar yaptı.

Yenilgiye rağmen oyundan mutlu olduğunu belirten Samet Aybaba, ''Oyuncularımı kutluyorum, çok iyi mücadele ettiler. Pozisyona girdiler, oyunun genelinden çok memnunum. Eksikliklerimiz var. İki senelik tramvayı atlatacak takım oluşturmaya çalışıyoruz. Lige damgasını vuracak bir takım olacağımızı düşünüyorum.'' dedi.

VAR'ı eleştiren tecrübeli teknik direktör, ''VAR için enteresan şeyler çıkacaktır. Herkese var da bize yok mu? Sezona bu söz damga vuracak.'' sözlerini kullandı.

(Sporx)

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2018 Pazar 01:41
  1. Samet Aybaba
  2. Bursasspor
  3. Fenerbahçe
  4. VAR sistemi
  5. Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi
  6. Video Yardımcı Hakem (VAR)

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