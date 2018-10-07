THY - TR Çıkışlı DAB
0553 313 94 23

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan maç sonu açıklaması: VAR beni bitirdi

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Ankaragücü galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa konuştu.

07 Ekim 2018 Pazar 00:43
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba'dan maç sonu açıklaması: VAR beni bitirdi

Süper Lig’in 8. haftasında sahasında Ankaragücü ile karşılaşan Bursaspor, sahadan 1-0 galip ayrıldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Mutlaka kazanmamız gereken maçtı. Maçtan önce böyle konuştuk. Ne kadar coşkulu oynadığımız değil, kazanmamız gereken maç olduğunu konuştuk. İlk yarı iyi oynadık, gol attık. Golden sonra bir gol daha atabilseydik farklı yere gelirdik. Oyuncularımızı kutluyorum. Bizim için kolay değil. Biz de, oyuncular da, taraftar da zorlandı. 7 maç galip gelememek Bursa’daki hiç kimse için kolay değil. 7-8 haftada bir galibiyet alıp kutlamak Bursaspor gibi bir camiaya yakışmaz.

''TAKIMIN EKSİKLİKLERİ VAR...''

Kazandık, her şey bitti mi? Bence yeni başlaması lazım. Takımın eksikleri var, sakatlarımız var. Ramazan Keskin son antrenmanlarda gözümün içine bakıyordu ‘beni oynat’ diye. Çok beğendim ama rüyaya kapılmamalı. Burak Kapacak da rüyadan uyanamadı. Bu bir rüya. U19 takımında oynarken birden kendisini burada buldu. Sizden ricam bu tür oyuncuları fazla abartmayalım, hep birlikte geliştirmeye çalışalım” diye konuştu

''VAR BENİ BİTİRDİ''

Aybaba, bir basın mensubunun 'VAR için yorumunuz nedir?' sorusuna ise, "VAR beni bitirdi" yanıtını verdi.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 00:43
  1. Samet Aybaba
  2. Bursaspor
  3. Ankaragücü
  4. Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Manchester United'dan muhteşem geri dönüş! Tam 5 gollü karşılaşma
    1. Manchester United'dan muhteşem geri..
    2. Banksy'nin 1,4 milyon dolarlık tablosu..
    3. Şok iddia: Cemal Kaşıkçı'nın cansız..
    4. Real Madrid 90'da yıkıldı! Kötü..
    5. Bursaspor Teknik Direktörü Samet..
    6. Akkuyu Nükleer Santrali kapılarını ilk..
    7. Bakan Çavuşoğlu halı sahada stres attı
    8. Ankaragücü Teknik Direktörü İsmail..
    9. Kayıp Interpol Başkanı hakkında yeni..
    10. Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı..
    11. Rıdvan Dilmen: Dilim söylemeye..
    12. Reuters'a konuşan Türk emniyet..
    13. Ahmet Çakar'dan Galatasaray..
    14. Bayern Münih'e kendi evinde büyük şok!..
    15. Hırsız turist yutmuştu... Kuyumcudan..
    16. 15 keçiyi çaldı, ilçe sınırlarını..
    17. İrlandalı turistin yuttuğu pırlanta..
    18. Bayrampaşa'da fabrika yangını
    19. İdlib'de ağır silahlar cephe hattından..
    20. Düzce'de korkutan kaza! Minibüs ile..
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!