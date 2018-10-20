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Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Golden sonra farka gidebilirdik

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 1-1 sona eren Galatasaray maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

20 Ekim 2018 Cumartesi 02:49
Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba: Golden sonra farka gidebilirdik

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 1-1 sona eren Galatasaray maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

"BU MAÇ DERS OLSUN"

Galatasaray karşısında oyuna çok iyi başladık, uzun süre de iyi götürdük. Böyle pozisyonlar yakalıyorsan atacaksın. Oyuncularıma bu maç iyi bir ders olsun.

"FARKA GİDEBİLİRDİK"

Golden sonra farka gidebilirdik. Gerçekten bu maçın sonucu bambaşka olabilirdi. Çok kaçırdık. Sonrasında çok basit bir gol yedik. Bir şeyleri doğru yaptığımıza hep inanıyorduk, burada bunu taçlandıracağımızı düşünüyorduk. İlk defa bana göre bu bir puan iyi değil, Galatasaray'la ve deplasmanda da olsa.

"YENİ BİR TAKIM KURDUK"

Samet Aybaba yeni bir takım kurduklarını söylerken, "Bundan sonraki maçlarda yine iyi futbol, iyi oyun ve puanları toplamaya çalışacağız, derken, "Yeni bir takım kurduk. 2 tane 19 yaşında adam oynuyor, 5 tane iki senedir oynamayan adam oynuyor falan gibi bir sürü şey. Yorulduk biz ya!" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 02:49
  1. Samet Aybaba
  2. Bursaspor
  3. Galatasaray

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