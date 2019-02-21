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Bursaspor taraftarlarından Yemen’e yardım

Yeşil Beyazlı kulübün taraftarları örnek bir sorumluluk projesine imza atarak Yemen için acil yardım kampanyası düzenledi.

21 Şubat 2019 Perşembe 13:23
Bursaspor taraftarlarından Yemen’e yardım

Yemen’de yaşanan insanlık dramına sessiz kalmayarak kendi aralarında yardım çalışması gerçekleştiren Bursaspor taraftarları Yemen’e ulaştırılması için topladıkları parayı Sadakataşı Derneği’ne teslim etti.

Yemen'de iç savaşın başladığı 2015 yılından bu yana toplam can kaybı50 bini aştı. Hastanelere, okullara ve altyapı tesislerine yönelik saldırılar ise sıradanlaştı. Sağlık başta olmak üzere pek çok alanda insani kriz yaşanan ülkede, temiz suya ulaşımın olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklikler gibi nedenlerle kriz gün geçtikçe derinleşiyor.

Bursaspor taraftarları Yemen’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere toplamış olduğu 130 bin TL’yi Fetih-Der başkanı Yılmaz Bulat aracılığıyla Sadakataşı Derneği başkanı Kemal Özdal’a teslim etti.

Bölgedeacil yardım ekibi bulunan Sadakataşı Derneğikoordinasyonunda ihtiyaç sahibi Yemenli ailelere, un, pirinç, şeker, konserve, yemeklik yağ ve süt tozundan oluşan gıda kumanyası, ekmek, içilebilir temiz su, hijyen paketi, ilaç, kurban eti, battaniye ve yatak dağıtımı yapılacak. Tıbbi imkansızlıkların yaşandığı bölgelere ise mobil klinikle ulaşılarak hastaların tedavi ve kontrolleri yaşadıkları kamplarda yapılacak.

Kemal Özdal yapmış olduğu açıklamada; “Yemen’de yaşanan insani kriz için ‘‘Yemen için ses ver Türkiye’’ çağrısıyla herkesi harekete geçmeye davet ettik.Bursasporlu kardeşlerimiz Yemen konusunda hassasiyet gösterip bizlerle birlikte bölgeye yardım ulaştırmak istemesinden dolayı bütün Bursaspor taraftarlarına teşekkür ederiz. Bölgede birlikte yapacağımız yardımlarla ihtiyaç sahibi ailelere gıda, hijyen ve tıbbi yardım ulaştıracağız.’’ İfadelerini kullandı.

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Yemen yardımlarına destek olabilmek için YEMEN yazarak 2989’a SMS atabilir, www.sadakatasi.org.tr adresinden banka hesap numaralarına erişebilir ve online bağış yapabilirsiniz. Yardımlar hakkında detaylı bilgi alabilmek için 0216 614 04 61 numaralı telefon numarasından dernek yetkililerine ulaşabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:23
  1. Bursa
  2. Sadakataşı Derneği

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