Bursaspor taraflarını taşıyan minibüs, tır ile çarpıştı: 10 yaralı İstanbul’da oynanan Kasımpaşa-Bursaspormaçı sonrasında Bursa’ya dönen Bursaspor taraftarlarını taşıyan minibüsün, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde tır ile çarpışması sonucunda meydana gelene kazada 10 kişi yaralandı.

İstanbul’da oynanan Kasımpaşa-Bursaspormaçı sonrasında Bursa’ya dönen Bursaspor taraftarlarını taşıyan minibüsün, TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde tır ile çarpışması sonucunda meydana gelene kazada 10 kişi yaralandı.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi TEM Otoyolu Osmangazi Köprüsü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre İstanbul’da oynanan Kasımpaşa-Bursaspor maçı sonrasında Bursaya’ya dönen Bursaspot taraftarlarını taşıyan Yaşar Ahmet Yavuz yönetimindeki 16 DBG 26 plakalı minibüs, İhsan Ö. idaresindeki 34 HP 7185 plakalı tır ile çarpıştı. Kazada minibüs içerisinde bulunan 10 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelileri ambulanslarda yapılan yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırken, bir kısmı trafiğe kapatılan TEM Otoyolu Ankara istikameti, araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.

Polis kazayla ile ilgili inceleme başlattı.

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