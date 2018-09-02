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Bursaspor ile anlaşan Kamil Grosicki Sporting Lizbon'un teklifini duyunca kaçmış

Bursaspor ile anlaşan Kamil Grosicki'nin kaça nedeni ortaya çıktı.

02 Eylül 2018 Pazar 13:51
Bursaspor ile anlaşan Kamil Grosicki Sporting Lizbon'un teklifini duyunca kaçmış

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - Kamil Grosicki'nin kaçma nedeni ortaya çıktı. Kamil Grosicki Bursaspor'a tam imza atacağı zaman bir yöneticiden Sporting Lizbon seni istiyor mesajı geldikten sonra Grosicki'nin otelden kaçtığı öğrenildi.

Sporting Lizbon'un Hull City'e 3.5 milyon Euro teklif etmesine rağmen transferin gerçekleşmediği kaydedildi.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR

Haber Tarihi: 02 Eylül 2018 Pazar 13:51
  1. Kamil Grosicki
  2. Bursaspor
  3. Hull City
  4. Sporting Lizbon

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