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Bursaspor Fenerbahçe maçı canlı takip

Lige verilen milli maç arasını değerlendirmek isteyen Bursaspor ile Fenerbahçe hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. İşte, Bursaspor Fenerbahçe hazırlık maçı canlı takip…

08 Eylül 2019 Pazar 20:15
Bursaspor Fenerbahçe maçı canlı takip

Lige verilen milli maç arasını değerlendirmek isteyen Bursaspor ile Fenerbahçe hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. İşte, Bursaspor Fenerbahçe hazırlık maçı canlı takip…

Bursaspor ile Fenerbahçe dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için Bursa'da hazırlık maçında karşılaşıyor.

Canlı sonuç: 1-0

Dk.4 Burak 

 

Bursaspor ilk 11

 

Çağlar Akbaba  

Cüneyt Köz

A. Shehu

Latovlevici

Rüştü Hanlı

Emirhan Aydoğan

Burak Kapacak

Aykut Akgün

Igor

Burak Altıparmak

Kubilay Kanatsızkuş 

Fenerbahçe ilk 11

 Harun Tekin

 Tolga Ciğerci

 Serdar Aziz

 Jaílson

 Murat Sağlam

 Tolgay Arslan

 M. Kruse

 Luiz Gustavo

 Garry Rodrigues

 Alper Potuk

 Mevlüt Erdinç

 

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 20:15
  1. Bursaspor Fenerbahçe maçı canlı takip
  2. Fenerbahçe başkanlığı
  3. Bursaspor
  4. Süper Lig

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