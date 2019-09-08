Bursaspor Fenerbahçe maçı canlı takip Lige verilen milli maç arasını değerlendirmek isteyen Bursaspor ile Fenerbahçe hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. İşte, Bursaspor Fenerbahçe hazırlık maçı canlı takip…

Lige verilen milli maç arasını değerlendirmek isteyen Bursaspor ile Fenerbahçe hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. İşte, Bursaspor Fenerbahçe hazırlık maçı canlı takip… Bursaspor ile Fenerbahçe dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için Bursa'da hazırlık maçında karşılaşıyor. Canlı sonuç: 1-0 Dk.4 Burak Bursaspor ilk 11 Çağlar Akbaba Cüneyt Köz A. Shehu Latovlevici Rüştü Hanlı Emirhan Aydoğan Burak Kapacak Aykut Akgün Igor Burak Altıparmak Kubilay Kanatsızkuş Fenerbahçe ilk 11 Harun Tekin Tolga Ciğerci Serdar Aziz Jaílson Murat Sağlam Tolgay Arslan M. Kruse Luiz Gustavo Garry Rodrigues Alper Potuk Mevlüt Erdinç

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