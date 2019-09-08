Bursaspor Fenerbahçe maçı canlı takip
Lige verilen milli maç arasını değerlendirmek isteyen Bursaspor ile Fenerbahçe hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. İşte, Bursaspor Fenerbahçe hazırlık maçı canlı takip…08 Eylül 2019 Pazar 20:15
Lige verilen milli maç arasını değerlendirmek isteyen Bursaspor ile Fenerbahçe hazırlık maçında karşı karşıya geliyor. İşte, Bursaspor Fenerbahçe hazırlık maçı canlı takip…
Bursaspor ile Fenerbahçe dünya çocuklarına farkındalık oluşturmak için Bursa'da hazırlık maçında karşılaşıyor.
Canlı sonuç: 1-0
Dk.4 Burak
Bursaspor ilk 11
Çağlar Akbaba
Cüneyt Köz
A. Shehu
Latovlevici
Rüştü Hanlı
Emirhan Aydoğan
Burak Kapacak
Aykut Akgün
Igor
Burak Altıparmak
Kubilay Kanatsızkuş
Fenerbahçe ilk 11
Harun Tekin
Jaílson
Murat Sağlam
M. Kruse
Luiz Gustavo
Mevlüt Erdinç
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