Bursaspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı





BURSA (AA) - Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde, teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.



Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, geniş alanda minyatür kalelerle oynanan kontrol pas oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlı ekip, yarı sahada yapılan çift kale maçın ardından antrenmanı sonlandırdı.

Sakatlıkları bulunan Bogdan Stancu, Diafra Sakho ve Abdullahi Shehu takımdan ayrı çalışırken, izinli olan Aytaç Kara antrenmanda yer almadı.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.