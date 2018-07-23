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Ali Ay: İsterlerse Harun'u satmaya hazırız

Bursaspor Başkanı Ay, Beşiktaş'ın kaleci Harun'u istemesi durumunda görüşmeye hazır olduklarını belirtti.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:21
Ali Ay: İsterlerse Harun'u satmaya hazırız

Galatasaray'ın Harun Tekin için kapılarını çaldıklarını dile getiren Ali Ay, Beşiktaş'tan henüz bir teklif gelmediğini belirtti.

"TAKAS DÜŞÜNMÜYORUZ

Milli kaleci Harun Tekin'in menajeriyle konuşulduğunu ifade eden Bursaspor Başkanı Ali Ay, Teklif gelsin, değerlendiririz. Oturulur, görüşülür. Yazılanların, çizilenlerin teklif olmadan bir değeri yok." dedi.

Galatasaray'ın Harun'u kiralık olarak istediğini söyleyen Ay, "Bu arada daha önce Galatasaray'dan teklif gelmişti. İki sene kiralamak istediler. Beklentilerimizi karşılamadı. Galatasaray'ın bu teklifi ama onlardan da yeni bir teklif gelebilir. Transfer tabii ki olabilir. Harun bizim iyi futbolcularımızdan birisi; milli kalecimiz. Ama onun arkasında bekleyen iki milli kalecimiz daha var: Muhammed Şengezer ve Okan Kocuk. Kaleciden yana sıkıntımız yok. Yani ben özellikle o çocukların da şans bulmaları için Harun'un gitmesinde fayda var diye düşünüyorum. Ama transfer olmazsa da bizim oyuncumuz, milli kalecimiz. Takas düşünmüyoruz" dedi.

 

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 15:21
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