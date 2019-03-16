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Bursaray’ı kullananlar bu habere dikkat

Bursaray’ın 3,5 dakikadan 2 dakikaya inecek olan sefer aralıkları, vatandaşlara zaman kazandırırken, taşıma kapasitesi de yüzde 60 arttırmış olacak.

16 Mart 2019 Cumartesi 10:46
Bursaray’ı kullananlar bu habere dikkat

Bursaray’ın 3,5 dakikadan 2 dakikaya inecek olan sefer aralıkları, vatandaşlara zaman kazandırırken, taşıma kapasitesi de yüzde 60 arttırmış olacak. Ayrıca Emek’te biten hat, Yüksek Hızlı Tren ve Şehir Hastanesine, Üniversite’de biten ise Görükle’ye kadar uzanacak. Yeni dönemdeki projeleri Bursaray’da yolculuk yaparak vatandaşlara anlatan Ak Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, onların dertlerini de dinledi.


Bursa’ya kazandıracağı vizyon projelerle vatandaşın büyük teveccühünü kazanan Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş, yerin altından gidecek metro hatlarının yanı sıra Bursaray’a yapacağı yatırımlarla da büyük beğeni kazandı. Şu anda Emek ve Üniversite’de biten Bursaray, yeni dönemle birlikte Yüksek Hızlı Tren, Şehir Hastanesi ve Görükle’ye kadar uzayacak. Ayrıca yapılacak sinyalizasyon çalışmalarıyla 3,5 dakika olan sefer aralıkları 2 dakikaya inerek, taşıma kapasitesi yüzde 60 arttırılmış olacak.



Bursaray’da bir milletvekili


Bursaray’a binen ve vatandaşlarla sohbet eden AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin, yapacakları yatırımları tek tek anlattı. Bursa Milletvekili Esgin, "Bursaray ulaşımın can damarıdır. Yaklaşık 54 kilometrelik raylı sistemimiz var. Bunu daha iyi bir noktaya getirmek zorundayız. Başkan Aktaş’ın sinyalizasyon sistemi ve istasyonların çoğalması noktasında projeleri büyük beğeni kazandı. Şu anda 3,5 dakikada bir tren geçerken, bu 2 dakikaya inecek. Bu sayede yolcu taşıma kapasitemizi yüzde 60 arttıracağız. İkinci bir Bursaray yapmış gibi bu konuyu önemsiyoruz" dedi.



"Çok güzel hizmetlerle Bursa’yı buluşturacağız"


Cumhur İttifakı AK Parti Bursa Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş’ın ayakları yere basan ve finansal analizi yapılmış projelerinin bununla da bitmediğini belirten Esgin, vizyon projeleri arasında yer alan Bursaray’ın Şehir Hastanesi, Yüksek Hızlı Tren ve Görükle’ye kadar uzanmasını değerlendirdi. Esgin, "70 bin kişinin bulunduğu ve öğrencilerin yoğun olduğu Görükle Mahallesine kadar Bursaray’ı götüreceğiz. Bunu seçimlerin ardından hemen başlatacağız. Ayrıca Emek İstasyonu’ndan sonra 4 tane daha istasyon koyarak, Yüksek Hızlı Tren ve Şehir Hastanesine ulaşacağız. Bunun da finansal analizleri yapıldı. Seçimden sonra bunun da ihalesine çıkılıyor. 2 yıl içerisinde bunu bitireceğiz. 2 yıl içerisinde bitecek olan Yüksek Hızlı Trene yetiştirmiş olacağız. 2 ay sonra Şehir Hastanemiz hizmete açılmış olacak. Şu an 5 bin kişi orada hummalı bir şekilde çalışıyor. Vatandaşlarımızın sorun yaşamaması için Emek İstasyonu’ndan ring sistemiyle şehir hastanesine ulaşılacak. Bizim siyasetten anladığımız tek bir şey var. O da milletimize hizmet etmektir. Bizim varlık sebebimiz budur. Hem merkezi hükumetimizin, hem büyükşehirlerimizin, hem de ilçe belediyelerimizle bir birine entegre olması çok önemli. İnşallah çok güzel hizmetlerle Bursa’yı buluşturacağız" diye konuştu.



"Bizim projelerimizin ayakları yere basıyor"


Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın açıkladığı projelerden sonra CHP’nin Bursa Büyükşehir Belediye başkan adayının sürekli lansman toplantısını ertelediğine de değinen Esgin, "Çünkü gerçekten Cumhur İttifakı AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş’ın projeleri ayakları yere basan projelerdi. CHP’nin açıklamış olduğu raylı sistem projesini inceledim. Tamamen kağıt üzerinde, finansman modeli çalışılmamış, kimin ne yapacağı belli olmayan projeler. Yapılacak sadece raylı sistem projesine bakacak olursak, belediyenin 1 değil 2 dönem bütçesini verseniz. Ayrıca kimseye maaş vermeseniz. Hiç bir yatırım ve belediyecilik yapmasanız. Bütçesi yetmez. Bunları yapacağız diyor. Nilüfer Belediye Başkanlığı için adaylığımda sürecinde proje kitapçığında 33 tane proje açıkladı. Ama 3 projeyi bile tamamını yapamadı. Yani vadettiklerini yüzde 5’i kadar bir performans gösteren bir belediye başkanı şimdi gelmiş bol kesen icraatlar ortaya koyuyor. Nilüferli vatandaşın hayalleriyle oynamış bir belediye başkanının Nilüfer’de yapamadıkları, Bursa’da da yapamayacaklarının teminatıdır" diye eleştirdi.


Nilüfer’de son 5 yılda neleri vadedip neleri yaptığını Başkan Bozbey’in açıklamasını isteyen Esgin, "Bursalılara da neler yapacağına ikna etmiş olur. Sadece algı belediyeciliği yaptı. Emin olmadığı için yapacaklarından. Cümleyi ’neden olmasın’ diye kuruyor. Kendisi tarafından yapılıp yapılmayacağına emin değil" dedi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 10:46
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