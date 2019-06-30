0553 313 94 23

Bursaray’da kapasite katlanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin daha hızlı metro ulaşımı için dünyanın en büyük kuruluşlarına yaptırdığı sinyal optimizasyon sisteminin ilk fazı, önümüzdeki yıl hizmete giriyor.

30 Haziran 2019 Pazar 11:20
Bursaray’da kapasite katlanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin daha hızlı metro ulaşımı için dünyanın en büyük kuruluşlarına yaptırdığı sinyal optimizasyon sisteminin ilk fazı, önümüzdeki yıl hizmete giriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 3 fazdan oluşan yatırımın tamamının uygulamaya alınmasıyla birlikte 3,5 dakika olan istasyonlardaki bekleme süresinin 2 dakikaya ineceğini ve yolcu kapasitesinin yüzde 45 artacağını söyledi.


Bursa’da ulaşımı problem olmaktan çıkarma hedefiyle akıllı kavşak ve yol genişletme çalışmalarının yanında yeni ve ilave metro hatları ile köprülü kavşak projelerine ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan mevcut raylı sistem hattında kapasite artışı için başlattığı sinyal optimizasyon çalışmalarına da yoğun şekilde devam ediyor. Bursaray yolcu kapasitesini 280 binlerden 440 binlere taşıyacak çalışmalar, seferlerin aksamaması için gece 01.00 ila 05.00 saatleri arasında sürdürülüyor.


Bursaray’a ivme kazandıracak sinyal optimizasyon çalışmalarını değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yapılacak yatırımla birlikte raylı sistemlerdeki yolcu kapasitesinin 2 kat artacağını söyledi. Bursaray’da halen kullanılan sinyalizasyon sistemi ile 3,5 dakikada bir vagonun hatta verilebildiğini, bunun da günlük 280 bin ila 300 bin arasında yolcu sayısına denk geldiğini belirten Başkan Aktaş, “Yeni başladığımız sinyal optimizasyon yatırımı ile 2 dakikada bir vagon dizisi hatta verilebilecek. Projeyle, Nilüfer-Kestel hattına ilave başka yatırıma gerek kalmadan yolcu taşıma kapasitesi yüzde 45 artacak. Böylece Bursaray’ın günlük yolcu kapasitesi 440 binli rakamlara çıkacak” dedi.


Proje ihalesinin 2018 yılı sonunda tamamlandığını ve yatırımı alanlarında dünyanın en büyükleri olan BBR, Vodemsaş ve Prysman firmalarının üstlendiğini kaydeden Baykan Aktaş, “Toplam yatırım bedeli 108 milyon TL civarında. Bunun içinde sinyalizasyon, hat, enerji, makas ve trafo gibi yatırım kalemleri var. Bursaray sinyal optimizasyon çalışmaları 3 fazdan oluşuyor. İlk faz çalışmaları başladı. Gündüz metro seferleri olduğu için faaliyetler gece saatlerinde sabaha kadar sürüyor. İlk fazın hizmete giriş tarihini ise Haziran 2020’dir" diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Haziran 2019 Pazar 11:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kütahya’da düğün dönüşü feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
    1. Kütahya’da düğün dönüşü feci kaza: 2..
    2. Yaz Spor Okullarının açılış töreni..
    3. ‘Tribündeki sloganlar iktidarı..
    4. “Engelleri Mülkiyelilerle birlikte..
    5. Mardin’de yaz spor okulları kapılarını..
    6. Darıca’da asfalt seferberliği
    7. Boğaziçi’nde çıkmaz sokak kalmayacak
    8. Rapor açıklandığından beri ‘çıt’..
    9. Çocuklar yarıştı anneler heyecanlandı
    10. Bocceciler Kahramankazan’da buluştu
    11. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kültür ve..
    12. Hayvan sevgileriyle ‘insanlık ölmemiş’..
    13. Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr...
    14. Denizlili sporcudan Türkiye..
    15. İslâm’ın hükümlerini beğenmeyen dinden..
    16. Yusuf Yazıcı’nın keyfi yerinde
    17. Sınıra zırhlı araç ve komando takviyesi
    18. Başkan Şerifoğulları;"El ele vererek..
    19. Tesadüfen başladığı halterde..
    20. Yörüklerden Başkan Ataç’a ziyaret
    21. Peygamberimiz dua öğretiyor
    22. Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri..
    23. Tepebaşı Belediyesi 225 bin adet çiçek..
    24. Sahile kurulan oyun parkları hem..
    25. Allah’a karşı işlerini düzene koy ki...
    26. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    27. İstanbul Emniyeti "taciz iddiaları"nı..
    28. (Düzeltme) İstanbul merkezli 5 ilde..
    29. Bursaspor’da Koşukavak sesleri
    30. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Japonya ile..
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    "İmamoğlu'nu kabul etmiyorum" demişti... İstifa etti!
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Rusya Devlet Başkanı Putin'den flaş Türkiye açıklaması! "Türklerle her gün iletişim kuruyoruz"
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Erdoğan - Trump görüşmesi sonrası Beyaz Ev'den yaptırım mesajı
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    Feyzioğlu'ndan çok konuşulacak S-400 açıklaması: Kimsenin uykusunu kaçırmak için söylemiyorum...
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’
    CHP zihniyeti yüzde 54’ü görünce özüne döndü! ‘Dincilere tahammül edemiyorum’

    Günün Karikatürü

    30 Haziran 2019
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Eminağaoğlu'nun 'yobaz' zihniyeti hortladı! Bunlar hep yüzde 54'ün şımarıklığı
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!
    Mansur, otları değil Ankara’yı yolacak!