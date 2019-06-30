Bursaray’da kapasite katlanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin daha hızlı metro ulaşımı için dünyanın en büyük kuruluşlarına yaptırdığı sinyal optimizasyon sisteminin ilk fazı, önümüzdeki yıl hizmete giriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 3 fazdan oluşan yatırımın tamamının uygulamaya alınmasıyla birlikte 3,5 dakika olan istasyonlardaki bekleme süresinin 2 dakikaya ineceğini ve yolcu kapasitesinin yüzde 45 artacağını söyledi.

Bursa’da ulaşımı problem olmaktan çıkarma hedefiyle akıllı kavşak ve yol genişletme çalışmalarının yanında yeni ve ilave metro hatları ile köprülü kavşak projelerine ağırlık veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan mevcut raylı sistem hattında kapasite artışı için başlattığı sinyal optimizasyon çalışmalarına da yoğun şekilde devam ediyor. Bursaray yolcu kapasitesini 280 binlerden 440 binlere taşıyacak çalışmalar, seferlerin aksamaması için gece 01.00 ila 05.00 saatleri arasında sürdürülüyor.

Bursaray’a ivme kazandıracak sinyal optimizasyon çalışmalarını değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yapılacak yatırımla birlikte raylı sistemlerdeki yolcu kapasitesinin 2 kat artacağını söyledi. Bursaray’da halen kullanılan sinyalizasyon sistemi ile 3,5 dakikada bir vagonun hatta verilebildiğini, bunun da günlük 280 bin ila 300 bin arasında yolcu sayısına denk geldiğini belirten Başkan Aktaş, “Yeni başladığımız sinyal optimizasyon yatırımı ile 2 dakikada bir vagon dizisi hatta verilebilecek. Projeyle, Nilüfer-Kestel hattına ilave başka yatırıma gerek kalmadan yolcu taşıma kapasitesi yüzde 45 artacak. Böylece Bursaray’ın günlük yolcu kapasitesi 440 binli rakamlara çıkacak” dedi.

Proje ihalesinin 2018 yılı sonunda tamamlandığını ve yatırımı alanlarında dünyanın en büyükleri olan BBR, Vodemsaş ve Prysman firmalarının üstlendiğini kaydeden Baykan Aktaş, “Toplam yatırım bedeli 108 milyon TL civarında. Bunun içinde sinyalizasyon, hat, enerji, makas ve trafo gibi yatırım kalemleri var. Bursaray sinyal optimizasyon çalışmaları 3 fazdan oluşuyor. İlk faz çalışmaları başladı. Gündüz metro seferleri olduğu için faaliyetler gece saatlerinde sabaha kadar sürüyor. İlk fazın hizmete giriş tarihini ise Haziran 2020’dir" diye konuştu.