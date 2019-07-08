Bursaray normale döndü Türkiye Elektrik İletim A.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş.’ye (TEİAŞ) ait, Bursa’yı besleyen ana trafo merkezlerinden birinde meydana gelen arızadan dolayı duran Bursaray seferleri yeniden başladı. Tüm Bursaray hatlarında ulaşım normal seyrine döndü.

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