Bursa’nın Orhaneli ilçesinde kaza: 2 ölü, 8 yaralı Bursa’nın Orhaneli ilçesinde Nalınlar Kavşağı’nda yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kaza meydana geldi.

Bursa’nın Orhaneli ilçesinde Nalınlar Kavşağı’nda yağış sebebiyle kayganlaşan yolda kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Kaza, Orhaneli Nalınlar Kavşağı’nda meydana geldi. Yağış sebebiyle kayganlaşan yolda 16 N 1499 plakalı araç karşı yönden gelen 16 CKP 01 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da kullanılmaz hale gelirken araçlarda bulunan İsmail G. ile kardeşi Kemal G. hayatını kaybetti. 2’si ağır 8 kişinin de yaralandığı kazayı gören vatandaşlar hemen sağlık ve jandarma ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilk müdahalenin ardından en yakın hastanelere sevk ederken jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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