Bursa'nın Nilüfer ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Turgay Erdem kazandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Turgay Erdem kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Turgay Erdem 136 bin 395, AK Parti adayı Necati Şahin 76 bin 798, Saadet Partisi adayı Mehmet Cihan Terzioğlu 2 bin 619 oy aldı.

-Erdem'in özgeçmişi-

1959'da Bursa'da doğdu. İlköğrenimini Orhangazi Yenisölöz beldesinde, orta ve lise öğrenimini Bursa Erkek Lisesi'nde yaptı. 1977'de girdiği İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'ni 1983'te bitirdi. 1985'te Bursa'da serbest mimar olarak çalışmaya başladı. Mimarlar Odası Bursa Şubesi ile yönetiminde çeşitli görevler aldıktan sonra, 1998'den itibaren üç dönem Mimarlar Odası Bursa Şube Başkanlığı'na seçildi. 2000-2004 yıllarında Bursa Kent Konseyi Başkan Yardımcılığı yaptı.

2004 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi listesinde yer alarak Nilüfer Belediyesi Meclis üyeliğine seçildi. 2006'da Belediye Başkan Yardımcısı oldu.

Çağdaş Eğitim Kooperatifi başta olmak üzere eğitim ve kültürel faaliyetler yürüten birçok derneğin üyesi bulunan Turgay Erdem, kentin gelişimine katkı sağlayan ve Nilüfer'e kazandırılan birçok projenin gerçekleşmesinde görev aldı.

35 yılı aşkın bir süre Nilüfer'de ikamet eden Turgay Erdem bir kız babası ve bir torun dedesi.