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Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Alper Taban kazandı

31 Mart 2019 Pazar 21:26
Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Alper Taban kazandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Alper Taban kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Alper Taban 75 bin 850, İYİ Parti adayı Hakan Özdemir 26 bin 545, Saadet Partisi adayı Hasan Eroğlu 8 bin 734 oy aldı.

-Taban'ın özgeçmişi

Taban, 1976 yılında İnegöl'de doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İnegöl'de tamamlayan Taban, ön lisans eğitimini Selçuk Üniversitesinde, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesinde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini ise Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yapan Taban, 2000-2013 yılları arasında kurucusu olduğu telekomünikasyon firmasında yönetici olarak görev yaptı. 2005 yılında İnegöl AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesi olan, 2005-2013 yıllarında AK Parti ilçe teşkilatında Siyasi İşler Başkanlığı ve Teşkilat Başkanlığı başta olmak üzere çeşitli kademelerde görev alan Taban, 2014 yerel seçimlerinde Belediye Meclis üyeliği sonrasında, İnegöl Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine getirildi. 2017 yılı Kasım ayına kadar İnegöl Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevini sürdüren Taban, İnegöl Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının ardından 8 Kasım 2017'de İnegöl Belediye Meclisinde yapılan oylamayla İnegöl Belediye Başkanlığı görevine seçildi.

Taban, evli ve iki çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 21:26
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