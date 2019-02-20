0553 313 94 23

Bursa’nın ilk “Millet Kıraathanesi” Osmangazi’de açıldı

Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi hizmete açıldı.

20 Şubat 2019 Çarşamba 17:30
Bursa’nın ilk “Millet Kıraathanesi” Osmangazi’de açıldı

Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi hizmete açıldı.


Osmangazi Belediyesi’nin tarihi ve kültürel mirasın korunmasına yönelik en önemli projelerinden olan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi, kütüphanenin yanı sıra kek, çay ve kahve hizmeti vererek, 7’den 77’ye her yaştan insanın buluşma yeri olacak. Muradiye Mahallesi’nde 16. yüzyılda Şeyh Ahmed tarafından yaptırılan ve sahiplerinin kedi beslemesi dolayısıyla ‘Kediler Tekkesi’ olarak anılan bina, Osmangazi Belediyesi tarafından yürütülen rekonstrüksiyon çalışmalarının ardından yeniden ayağa kaldırıldı. 3 oda, 1 mutfak, 1 sofa ve avlusu ve ahşap işçilikleriyle dikkat çeken tarihi yapı, törenle hizmete açıldı.


Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, açılış töreninde yaptığı konuşmada Bursa’ya ilk Millet Kıraathanesi’ni kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Tarihi mirasa sahip çıkma konusunda öncü belediye olduklarını kaydeden Dündar, “Sahiplerinin kedi beslemesi sebebi ile ‘Kediler Tekkesi’ olarak bildiğimiz, 16. yüzyıldan kalma yapıyı Millet Kıraathanesi olarak günümüze taşıyoruz. İlmin tecrübeyle harmanlandığı, çayın kahvenin ve sohbetin anlamını bulduğu, okuma alışkanlığının pekiştiği Kedili Tekke Millet Kıraathanesi, kütüphanesi, okuma salonları, tarihi avlusu ile gençlerimiz ve verimli zaman geçirmek isteyen herkes için buluşma yeri olacak” dedi.


Kedili Tekke’nin bölgedeki sosyal alan ihtiyacına da cevap vereceğini ifade eden Dündar, “Tarihi Kedili Tekke Millet Kıraathanesi, millî kültürümüzün, ananelerimizin ve misafirperverliğimizin yaşatıldığı bir mekân olacak. Bir zamanlar okuryazar olmanın göstergesi kıraathanelerdi. Bugün düşünce hayatımıza yön veren birçok yazar, şair, ilim adamının bir araya geldiği, saatlerce sosyal meseleleri tartıştığı, kültürümüze katkı sağlayacak olayları, durumları değerlendirdikleri bilgi merkezleriydi. Şimdi Millet Kıraathaneleri projeleri ile yeniden o özlediğimiz ortamlara kavuşacağız. Millet Kıraathanelerini ülkemize yeniden kazandıran başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, eserleri ile katkı sağlayan ilim, bilim adamlarımıza, şair ve yazarlarımıza, buradan istifade edecek vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Tarihi Kedili Tekke Millet Kıraathanesi Bursa’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.


Dündar: “Tarihi Çalışmalar Rutin İşimiz Oldu”


Osmangazi Belediyesi olarak tarihi mirasın yaşatılması için birçok çalışma yürüttüklerine dikkat çeken Başkan Dündar, “Osmanlı’nın kurulduğu şehir Bursa’mızın tarihi zenginliği yaptığımız restorasyonlarla ayağa kalkıyor. Tarihi eserlerin korunmasına ve geleceğe taşınmasına yönelik çalışmalar Osmangazi Belediyesi’nin temizlik faaliyetleri gibi rutin bir işi hâline geldi. 12 farklı noktada restorasyon çalışmamız var. Tarihi eserlerimizi ayağa kaldırıp geleceğe taşıyoruz. Çok şükür bu eserimizi de çöküntü halinden kurtarıp ayağa kaldırdık. Osmangazi’de nereye bir çivi çakarsak arkasından ikinci, üçüncü adımı geliyor. Osmanlı’yı kuran şehirde Osmanlı eserlerinin ayakta kalması lazım. Kaybolanları toprak altında araştırıp ayağa kaldırıyoruz” ifadelerini kullandı.


Tarihi mirasa yönelik çalışmaları Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ile taçlandırdıklarını ve resmi açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığını hatırlatan Başkan Dündar, “Müzemizi ziyaret eden 300 bine yakın ziyaretçimiz gibi cumhurbaşkanımız da müzeyi çok beğendi. Orada biz 6 Nisan 1326 gününü resmediyoruz. 42 metrelik dev kubbe içinde Osmanlı’nın kuruluş felsefesi anlatılıyor. Fetih Müzesi’nde anlatılan resmi canlı olarak Hisar’da yaşatmayı hedefliyoruz. Eski Bursa’nın tarihi kimliğini yeniden ortaya çıkaracağız. Eski Bursa olarak bilinen Hisariçi’ni tarihi kimliğiyle yeniden ayağa kaldırıyoruz. Aynı bölgede Filiboz Mescidi’ni aslına uygun şekilde gün yüzüne çıkarıyoruz. Hemen yanında şehir bostanı projemizi hayata geçireceğiz. Partimizin seçim beyanâmesinde yer aldığı gibi Değer Katan Şehirler’in en güzel örneğini sunuyoruz” diye konuştu.


Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan da Osmanlı Belediyesi’nin hizmet kervanının devam etmesinden dolayı mutluluk duyduğunu belirterek, “Belediyemiz, atıl durumda kalmış bir tarihî yapıyı ayağa kaldırıp, amacına uygun bir şekilde Millet Kıraathanesi’ne dönüştürdü. Bu önemli eserin Bursa’mıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.


Prof. Dr. Mustafa Kara da tarihi yapının geçmişiyle ilgili bilgiler verirken, Osmanlı din ve kültür dünyasındaki üç saç ayağından birinin tekkeler olduğunu belirterek, Kedili Tekke’nin yeniden tarihteki hüviyetiyle faaliyet göstereceğini söyledi.


Başkan Dündar ve protokol mensupları kütüphane ve okuma odasını gezerken, avludaki kedi evinde yaşayan kedileri sevdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 17:30
  1. kültür
  2. doğa
  3. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zenit-Fenerbahçe maçına doğru
    1. Zenit-Fenerbahçe maçına doğru
    2. Adıyaman’da 3.3 büyüklüğünde deprem
    3. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP'nin başını..
    4. ERÜ Eğitim Fakültesi’nde ’Ruh Sağlığı..
    5. Osman Kavala iddianamesi tamamlandı
    6. Gaziantep'te asayiş
    7. MHP’li Avşar’dan Cumhur İttifakı..
    8. İnşaattan düşen üniversiteli son..
    9. MHP Genel Başkan Yardımcısı Depboylu,..
    10. Dağcılar, iglo oluşturup geceyi geçirdi
    11. İran’da 26 milletvekili özelleştirme..
    12. Başkan Atilla: "Muhtarlarla istişareyi..
    13. Başkan Ayaz ve Kaymakam Kantay bir..
    14. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,..
    15. Beykoz Belediye Başkanı Yücel..
    16. Rus tıbbi yardımı Venezuela’ya vardı
    17. THY Genel Müdürü Ekşi, ERÜ Rektörü..
    18. Kütahya'da kara yolunda çökme
    19. New York borsası yükselişle açıldı
    20. Obama’nın Güney Amerika Danışmanından..
    21. Burhanettin Kocamaz hangi partiden..
    22. Yakalanacağını anlayınca kendi..
    23. Malatya'da "tombala" operasyonu
    24. Başkan Çelikbilek muhtarlara teşekkür..
    25. ADEM’lerde 20 bin kursiyer faydalandı
    26. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    27. Hematoloji-Onkoloji Hastanesinde sona..
    28. Hırsızlar bu kez büyükbaş hayvan çaldı
    29. Benfica-Galatasaray maçına doğru
    30. Ülkü Ocakları Başkanı Ahmet Akbayır:..
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Dünya Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali projesini konuşuyor!
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    Bu kafa nasıl Prof. oldu? "Siz insan olun, kadından imam da olur peygamber de"
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    ABD destekli ülke Çin kıyılarına denizaltı sürüsü yolladı
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet kuruyor
    İstanbul için son anket açıklandı!
    İstanbul için son anket açıklandı!

    Günün Karikatürü

    20 Şubat 2019
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Ünlü deprem tahmincisinden korkutan iddia! "21 Şubat Perşembe günü mega deprem olacak!"
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı
    Venezuela dalgası! Fiyatı zirve yaptı