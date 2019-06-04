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Bursa’nın hayalleri gerçek olacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin, Ramazan Bayramı sonrasında, ulaşım başta olmak üzere kente dair tüm projelerle ilgili hızlı bir çalışma temposunda olacağını söyledi.

04 Haziran 2019 Salı 17:42
Bursa’nın hayalleri gerçek olacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi’nin, Ramazan Bayramı sonrasında, ulaşım başta olmak üzere kente dair tüm projelerle ilgili hızlı bir çalışma temposunda olacağını söyledi. Aktaş, “Bursa için ortaya konulan hayalin ve heyecanın takipçisi olacağız” dedi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde önce Bursa Valiliği tarafından Tarihi Valilik Binası’nda düzenlenen bayramlaşma programına, ardından da AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nca Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde (Merinos AKKM) gerçekleştirilen bayramlaşma törenine katıldı.


Başkan Aktaş, vatandaşların ve partililerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen bayramlaşmada yaptığı konuşmada, Ramazan ayının sağlıkla ve huzurla yaşandığını söyledi. Bursa’da, Ramazan boyunca, toplam 500 bin kişiye iftar verildiğini belirten Başkan Aktaş, Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Kosova, Bosna Hersek ve Gürcistan olmak üzere 6 farklı ülkede iftar ve sahur sofraları kurulduğunu, erzak dağıtımları yapıldığını hatırlattı.


Başkan Aktaş, Bursa’da Ramazan ayının ruhuna uygun etkinliklerin gerçekleştirildiğini de ifade ederek, “Ramazan ayını huzurla geçirdik. Bugün coşku, birlik ve beraberlikle Ramazan Bayramı’nı kutluyoruz” dedi.


Bursa için heyecanla yola devam


Başkan Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarının aralıksız sürdüğünü belirterek, “Ramazan sonrasında ulaşım başta olmak üzere tüm projelerimizle ve seçim beyannamesinde ortaya koyduğumuz konularla alakalı hızlı bir şekilde yol alacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bursa için ortaya koyduğumuz hayalin ve heyecanın, ilçe belediye başkanlarımızla, milletvekilleri ve bakanlarımızla takipçisi olacağız” diye konuştu.


TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, geçmiş dönem MKYK Üyesi ve Bursa Milletvekili Efkan Ala ile AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman da Bursalıların Ramazan Bayramı’nı tebrik ederek, tüm insanlığa barış ve huzur diledi. Başkan Aktaş, AK Parti milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve parti ilçe başkanlarının da katıldığı programda, konuşmaların ardından protokol üyeleri, partililerle ve vatandaşlarla bayramlaştı.

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Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 17:42
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