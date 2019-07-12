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Bursa’nın gururuna Erdem’den ödül

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 658.

12 Temmuz 2019 Cuma 11:50
Bursa’nın gururuna Erdem’den ödül

Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Nilüfer Belediyesi adına güreşerek başaltı kategorisinde final müsabakasına çıkan Bursalı güreşçi Yalçın Öncül’ü teşekkür plaketi ve altınla ödüllendirdi.


Kırkpınar’da başaltı kategorisinde çıktığı final müsabakasında ikinci olarakönümüzdeki yıl Bursa’yıNilüfer Belediyesi adına baş boyunda temsil edecek olan Yalçın Öncül, sevincini Başkan Turgay Erdem ilepaylaştı. 25 yıl aradan sonra Bursa’yı bu kategoride Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde tek pehlivan olarak temsil edecek olan Öncül, desteklerinden dolayı Başkan Erdem’e teşekkür etti.


Çalı güreşleri ağası Hakan Söğünmez, Domaniç güreşleri ağası Beyhan Gündüz, Mustafakemalpaşa Yalıntaş güreş ağası Habib Karaca ve Kırkıpınar’da başaltı boyuna yükselen başarılı güreşçi Okan Yavaş ile genç pehlivanların da yer aldığı ziyarette, bu yıl 57’inci kezdüzenlenen Geleneksel Çalı Güreşleri organizasyonunun güreş sporunun Bursa’daki varlığı açısından önemi vurgulandı.


27 yaşındaki genç güreşçi Yalçın Öncül ve ona destek veren güreş ağalarını tebrik eden Başkan Turgay Erdem, “Her şeyden önce ata sporumuz olan güreş, bizim için çok önemli. Ferdî sporlar arasında en fazla güç ve kondisyon gerektiren bu spora gönül veren, hatta ömrünü adayan sporcu arkadaşlarım ve onların destekçileri ağalar övgüyü hak ediyor. Önümüzdeki yıl Bursa’yı ve Nilüfer’ibaş kategorisinde temsil edecek olan güreşçimize şimdiden teşekkür ediyorum. Nilüfer Belediyesi olarakher zaman maddeten ve manen yanlarında olacağımızı bilmelerini istiyorum” dedi.


Ziyaretin sonunda Başkan Turgay Erdem, başarılı sporcuya teşekkür plaketi verdi ve altınla ödüllendirdi. 27 yaşındaki pehlivan Yalçın Öncül, geçenay düzenlenen 57. Geleneksel Tarihi Çalı Güreşleri’nde başaltı kategorisinde birinciliği elde ederek 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde kendisine final başarısını getiren müsabakalara katılma hakkı kazanmıştı.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:50
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