Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediye başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Mehmet Uğur Sertaslan kazandı.31 Mart 2019 Pazar 22:58
Bursa'nın Gemlik ilçesinde belediye başkanlığını CHP adayı Mehmet Uğur Sertaslan kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Uğur Sertaslan 31 bin 375, AK Parti adayı Berkay Bulut 28 bin 37, Saadet Partisi adayı Adnan Bıyıklı 3 bin 878 oy aldı.
- Sertaslan'ın öz geçmişi
1971 yılında Gemlik ilçesinde doğan Mehmet Uğur Sertaslan, ilk orta ve lise eğitimini Gemlik'te tamamladı. Anadolu Üniversitesi İnşaat Bölümü mezunu olan Sertaslan, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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